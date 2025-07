Walter Chiari, chi è lo storico conduttore e padre di Simone Annichiarico: "Era un papà assente, ma lo perdonavamo"

Il compianto artista e modello Walter Chiari è uno dei protagonisti della puntata odierna di Techetechetè. Parliamo di uno dei volti televisivi più amati di tutti i tempi e capace di segnare pagine molto importanti dello spettacolo italiano. Riguardo alla sua vita privata, sappiamo che la prima storica moglie di Chiari è stata Alida Chelli. La prima moglie di Walter Chiari nel 1978 fece discutere il servizio per il magazine erotico Playboy, dove posò nuda portando all’apice la sua popolarità.

Dalla storia d’amore con il celebre attore Walter Chiari, è invece nato il figlio Simone Annicchiarico. La moglie di Walter Chiari ha preso parte a diversi film che hanno segnato pagine importanti della filmografia italiana, come Quando dico che ti amo oppure in Rugantino, assieme al collega attore Enrico Montesano. Un anno dopo rieccola nel cast di Cyrano con Domenico Modugno e nel 1990 in Aggiungi un posto a tavola assieme Johnny Dorelli.

Walter Chiari e il ricordo del figlio Simone Annichiarico

Il noto conduttore e volto tv Simone Annichiarico, lo abbiamo visto sul piccolo schermo per diversi anni e in programmi celebri come Tu si qui vales, più volte ha colto l’occasione di ricordare il padre in varie interviste. Riguardo al compianto Walter Chiari, il conduttore ha ricordato come il lavoro spesso tenesse il padre distante dagli impegni televisivi:

“Mio papà ti rapiva l’attenzione e gli affetti. Tutti sentivano che aveva un cuore grande e una testa libera da qualsiasi tipo di vincolo. Per questo lo perdonavano sempre. Di cosa lo perdonavamo? Delle fughe, delle assenze”.

