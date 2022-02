Walter Chiari e l’ex marito di Daniela Poggi/ “Aveva l’età di mio padre, era un divo”

Walter Chiari e l’ex marito di Daniela Poggi. L’attrice e conduttrice, conosciuta dal grande pubblico per essere stata il volto di Chi l’ha visto, ha sempre preferito evitare di parlare della sua vita privata e sentimentale. Durante un’intervista rilasciata a Serena Bortone a Oggi è un altro giorno però l’attrice si è sbottonata dichiarandosi single e parlando dell’importanza della figura maschile nella sua vita. “La figura maschile è ormai una figura che nella mia vita deve probabilmente assumere un aspetto diverso” – ha dichiarato la Poggi confessando – “io però ho bisogno di essere amata, di un uomo al mio fianco.” Dalle sue storie d’amore passate Daniela non ha avuto figli ma ha deciso di adottare una bambina di origine peruviana”.

L’attrice e conduttrice in passato è stato anche sposata, ma il matrimonio è naufragato qualche anno dopo. “Con mio marito siamo stati sposati 5 anni e poi ci siamo separati. A costruire ci metti una vita, a distruggere ci metti un secondo” ha dichiarato a Interviste Romane”.

Daniela Poggi e Walter Chiari: “era un cavallo pazzo, indomabile”

Nella vita sentimentale di Daniela Poggi c’è stato spazio anche per Walter Chiari. Un sentimento importante che la conduttrice ricorda ancora oggi con grande affetto. “Era n uomo che ho adorato violentemente per il suo istrionismo, per la generosità” – ha detto l’attrice che ha conosciuto l’attore teatrale, cinematografico e televisivo quando aveva appena 21 anni. Nonostante la differenza di età però i due si sono amati tantissimo.

“Aveva l’età di mio padre. Era la mia enciclopedia. Aveva tante fidanzate che arrivavano e venivano e lui si sapeva gestire. Non era un divo. Un cavallo pazzo, indomabile ma straordinario” – ha dichiarato la Poggi a Il Giornale Off. Proprio con Walter Chiari ha recitato in teatro e in diversi film e parlando di lui ha detto: “persona straordinaria, di grandissima cultura, dispiace che oggi molti si siano dimenticati di lui, ma è stato un uomo che ha segnato un’epoca, un’ attore più unico che raro, ed è stato un compagno di lavoro meraviglioso”.

