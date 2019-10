Walter Chiari e Michelangelo Antonioni/ Lucia Bosè, amore, talento e… schiaffi

Il fascino seducente di Walter Chiari non è di certo un mistero, così come il fidanzamento con Lucia Bosè, alcuni anni prima che la donna sposasse il torero Luis Miguel Dominguin. Sono tante le fotografie che li ritraggono insieme, una coppia che farà sognare gli italiani e che varrà ad entrambi il titolo degli eterni fidanzati del cinema. Lucia diventerà vicina di casa dell’attore e i due convivranno così a Milano, come sottolinea un articolo di Oggi del ’54. Alla fine di quell’anno però, la Bosè conoscerà e sposerà Luis Miguel Dominguin, dopo essere partita per la Spagna per lavorare con Bardem contro il parere del fidanzato Chiari e della sua famiglia. All’epoca il torero era fidanzato con Ava Gardner, che lascerà per l’attrice. La prima invece si fidanzerà con Chiari, in uno strano scambio di partner. “La Bosè è stata la donna della sua vita, lo capisco. Bellezza rara, faceva impazzire anche me”, dirà diversi anni più tardi a Diva e Donna Simone Annichiarico, il figlio di Chiari. Nonostante quel fascino, la delusione per l’erede dell’attore è dietro l’angolo: in occasione del documentario realizzato per Sky sulla vita di Walter, tutti i big si renderanno subito disponibili. “La Bosè invece mi ha chiesto i soldi! Capito? Per parlarne con me, il figlio, ti rendi conto? Tu non puoi sapere quanto mio padre l’ha amata! Ci sono rimasto così male, l’ho cancellata”, dice Simone.

Michelangelo Antonioni, il mentore di Lucia Bosè

Michelangelo Antonioni sarà un mentore agli occhi di una giovane Lucia Bosè, in seguito al suo debutto sul grande schermo grazie al regista Giuseppe De Santis. Sarà un pranzo con Luchino Visconti, che la scoprirà come talento cinematografico, a permettere che quella ragazza dalla bellezza significativa entri in contatto con il terzo regista più importante per la sua vita. All’epoca Antonioni è alla ricerca di un volto di primo piano per il suo film Cronaca di un amore e Visconti gli suggerirà di pensare alla Bosè. “Era scettico, mi considerava giovane e acerba per il ruolo di una trentacinquenne elegante e borghese, ma decise di farmi un provino che superai alla grande”, confessa l’attrice al sito sanfrancescopatronoditalia.it. Sarà su quel set che si sentirà per la prima volta bellissima. Antonioni si rivelerà però estremamente severo sul set, “a tratti terribile”. Un giorno, durante le riprese, l’aiuto regista Citto Maselli inizierà a dire delle sciocchezze per diminuire la tensione. “Dopo quaranta ciak, visibilmente stanca, sovrastata da un enorme cappello con veletta, mi scappò da ridere. Non lo avessi mai fatto, Michelangelo si avvicinò furioso e mi mollò uno schiaffo”, confessa la Bosè. Di fronte a quella scena, chiunque fosse presente inizierà a darsela a gambe levate, ma non l’attrice. Lei, sicura di aver peccato di non professionalità, chiederà semplicemente di riprendere a girare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA