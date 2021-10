Walter Chiari, ex compagno di Patrizia Caselli/ “Storia appassionata e turbolenta”

La conduttrice Patrizia Caselli, classe 1960, ha lavorato per molti anni al fianco di Walter Chiari, con il quale ha una lunga relazione: “Sono stata la donna di Walter Chiari dal 1979 al 1987. Avevo cominciato a lavorare con Nanni Loy, Walter mi vide, mi fece un’audizione, mi prese in compagnia. Una storia appassionata e turbolenta”, ha raccontato la Caselli a Bruno Vespa nel libro “L’amore e il potere”, del 2007. Quando si lasciarono, Patrizia aveva solo 27 anni. Durante la sua relazione con Walter Chiari, la Caselli ha conosciuto Bettino Craxi: “Mi notò alla prima di “Hai mai provato con l’acqua calda?”. Era amico di Walter: diede una cena per la compagnia nella sua casa milanese di via Foppa. Ci conoscemmo così, ma non ci rivedemmo per anni”.

Patrizia Caselli, amante di Bettino Craxi/ "La moglie Anna? I ruoli erano chiari"

Walter Chiari e Patrizia Caselli: insieme in tv

“Ho lavoro con lui la prima volta quando avevo 17 anni”, aveva raccontato Patrizia Caselli, all’epoca della sua relazione con Walter Chiari, sulla rivista Clipping. Durante la sua lunga relazione con il celebre conduttore, la giovane Patrizia ha avuto modo di vederlo all’opera e di imparare da lui: “Mi ha insegnato a muovermi nella vita e quindi anche sul lavoro. C’è moto da imparare anche alla sua scuola di improvvisazione: lui sa sempre dove vuole arrivare”. A un certo punto, però, la Caselli ha sentito l’esigenza di staccarsi da Walter sul lavoro. Patrizia Caselli è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata e solo sulle pagine del libro di Bruno Vespa ha accennato alla fine della sua relazione con Walter Chiari: “Sono accadute cose spiacevoli. Lui mi ha fatto seguire…”

