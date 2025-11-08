Walter e Flavia, chi sono i genitori di Evan (Fratello di Andrea Delogu morto in un incidente stradale) da San Patrignano alla rinascita

Walter Delogu e Flavia, chi sono i genitori di Evan Oscar il fratello morto di Andrea Delogu

Martedì 28 ottobre 2025 è morto il fratello di Andrea Delogu, Evan Oscar, la notizia ha colpito e devastato tutti soprattutto per la giovanissima età della vittima soli 18 anni. Il giovane era il ‘fratellastro’ della conduttrice in quanto nati dallo stesso padre ma con due madri diverse. I genitori di Evan sono Walter Delogu e la seconda moglie Flavia. Il papà di Evan, Walter Delogu, classe 1965, nonostante sia estraneo al mondo dello spettacolo è conosciuto per essere apparso nella seri tv Netflix Sanpa.

Dopo infanzia ed un’adolescenza difficile segnata da contatti con la malavita, Walter Delogu, papà di Evan è entrato anche nel tunnel della droga dalla quale è uscito per fortuna entrando nella comunità di recupero di San Patrignano e diventato in seguito autista e collaboratore di Vincenzo Muccioli. Proprio in quegli anni ha conosciuto Titti Peverelli, diventata poi sua moglie e mamma di Andrea Delogu. La conduttrice, infatti, non ha mai fatto mistero di essere nata in comunità e di aver vissuto i suoi primi anni di vita lì. Walter e la sua famiglia hanno lasciato la comunità negli anni ’90.



Genitori di Evan Delogu, fratello di Andrea Delogu: chi sono Walter e Flavia: la rinascita dopo San Patrignano

La seconda vita di Walter Delogu inizia negli anni 2000 quando ormai fuori dal tunnel della droga incontra colei che diventerà la sua futura moglie, Flavia. I genitori di Evan Delogu, fratello di Andrea, si sono conosciuti in quegli anni quando l’uomo lavorava come operatore sanitario del 118. Sulla donna, la mamma di Evan, invece le informazioni sono poco e non si sa quasi nulla della sua vita. In una scorsa intervista prima di essere colpiti dalla tragica morte del figlio, Walter in un’intervista ha ammesso di temere molto i giudizi dei figli e di voler essere per loro un esempio di rinascita dopo le cadute e i fallimenti.