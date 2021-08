Walter e Rosanna, figli Lino Banfi/ “E’ sempre stato molto serio e severissimo”

Walter e Rosanna sono i figli di Lino Banfi nati dal matrimonio con Lucia Zagaria. Una bellissima famiglia quella dell’attore e comico pugliese che da più di 50 anni è sposato con la donna della sua vita: la sua amata Lucia. Dal loro amore sono nati due splendidi figli che, in parte, hanno seguito le orme del padre. Parliamo di Walter Zagaria su cui si conosce davvero poco, ma possiamo dirvi che lavora come produttore esecutivo e ha 52 anni. Non solo, il figlio di Lino Banfi è stato protagonista de “I sogni nel mirino”. Nulla è dato da sapere sulla sua vita privata essendo un uomo molto schivo e riservato.

Rosanna Banfi, invece, è la figlia di Lino Banfi. Legatissima al fratello e alla famiglia, Rosanna è molto più famosa essendo un’attrice di cinema, teatro e serie tv. Diverse volte l’attrice ha incrociato il padre sul set con cui peraltro ha lanciato un ristorante pugliese molto rinomato. L’attrice è sposata con Fabio Leoni e dal loro amore sono nati due figli: Virginia e Pietro.

Lino Banfi figli, Rosanna Banfi: “mio padre è generoso con tutti”

Rosanna Zagaria, questo il suo vero nome all’anagrafe, è legatissima al papà Lino Banfi con cui condivide la passione per il cinema, ma anche per la Puglia e la cucina pugliese. Proprio l’attore parlando dell’educazione del padre ha raccontato: “è sempre stato molto serio e severissimo. Certe “pizze” ho preso, quando rientravo a casa tardi. Una volta avevamo litigato, sempre per dei ragazzi, era ora di cena, e mi ha tirato un ceffone. Allora sono scappata di casa e lui mi ha inseguita per strada in ciabatte e pigiama, con mamma in balcone che gli gridava di tornare indietro perché lo vedevano tutti: era già famoso”.

La figlia di Lino Banfi ha poi ricordato quando ha avvisato il padre della decisione di sposare Fabio Leoni. Anche in quell’occasione è stata spiazzata dal padre che le chiese perchè non convivessero prima. “Detto da lui era incredibile. Comunque è riuscito a chiedermi di non baciare Fabio sull’altare. Poi il pomeriggio, quando siamo partiti per il viaggio di nozze, gli è venuta la febbre!” – ha rivelato l’attrice che non nasconde pregi e difetti del padre. “Il più grande difetto è il pessimismo” – ha detto la figlia di Lino Banfi che non ha alcun dubbio su qual è il suo pregio: “la generosità. Lo è in tutti i sensi, sia con i colleghi sia con chi ha bisogno. Lascia molto spazio ai più giovani, non è di quelli che protestano se non gli fai l’inquadratura…”.



