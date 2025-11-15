Chi sono Walter e Flavia, i genitori di Evan Delogu. La dedica straziante del padre dopo la morte del figlio. "Il mio cuore batte ma non c'è più"

Walter e Flavia, i genitori di Evan, fratello di Andrea Delogu, stanno vivendo un momento drammatico. La perdita del figlio Evan, in seguito al tragico incidente in moto dello scorso ottobre, ha letteralmente sventrato il loro cuore. Non potrebbe essere diversamente, perché certe notizie lasciano un segno indelebile. E serve grande coraggio per esprimere anche solo un pensiero, dopo una simile disgrazia. Papà Walter Delogu lo ha trovato, per dire grazie a tutti coloro i quali hanno mostrato vicinanza alla famiglia in questi giorni terribili.

Evan, chi è e com'è morto il fratello di Andrea Delogu/ "Era pieno di sogni, voleva abbracciare il futuro"

“Il cuore a volte batte anche se è morto”, il messaggio social di papà Walter. Parole strazianti, accompagnate dai ringraziamenti che i genitori di Evan hanno appunto rivolto al pubblico televisivo e non. “Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore. Voglio che si ricordi così il nostro bambino. Addio Evan. Il tuo papà e la tua mamma”, scrivono ancora amorevolmente Titti e Walter.

Vincitore Ballando con le Stelle 2025, chi è nuovo concorrente favorito/ Ecco il nome inaspettato

Evan Delogu, dalle parole colme di amore dei suoi genitori alla dedica della sorella

Sulla famiglia Delogu si è scaraventato un ciclone da cui non sarà facile ripartire. Andrea, dal canto suo, ha faticosamente provato a rialzare la testa e riprendere contatto con la realtà e le sue giornate in tv. Ha ammesso di vivere un momento di grande difficoltà e di dover convivere ogni secondo con questo dramma inaspettato.

In passato, la showgirl aveva già avuto modo di parlare dell’amato fratello, condividendo sui propri social qualche attimo di condivisione e complicità. Lo scorso settembre, ad esempio, scriveva: “Mio fratello è il più bello del mondo. Non lo taggo se no si incaz*a…”. Insomma, parole colme di amore e affetto per Evan. Parole che oggi risuonano ancora più forte e a cui tanti si appigliano per mostrare affetto e vicinanza alla famiglia della conduttrice Rai.

Evan Delogu, chi è il fratello morto di Andrea Delogu/ "Il suo cuore continua a battere"