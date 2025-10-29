Scopriamo chi sono Walter e Titti Peverelli, i genitori di Andrea Delogu: perchè vivevano a San Patrignano?

Chi sono i genitori di Andrea e Evan Delogu? Tutto su Walter e Titti Peverelli

Poche ore fa è arrivata la notizia più brutta: il fratello di Andrea Delogu, Evan Delogu, è morto in un incidente stradale a soli 18 anni lasciando sotto choc tutto il mondo dello spettacolo, e senza dubbio i genitori della conduttrice, dei quali spesso ha parlato con tanto affetto. Andrea Delogu, conosciuta dal grande pubblico per il suo talento da presentatrice ha un origine che non tutti conoscono, andiamo a scoprire qualcosa di più sulla sua vita privata e su chi sono i suoi genitori, che in questo momento stanno soffrendo la perdita del loro amato figlio Evan.

Delitto di Garlasco, "tre ex legali di Sempio saranno sentiti a Brescia"/ Cataliotti "Stiamo ripetendo esami"

Si chiamano Walter Delogu e Titti Peverelli, e sono i genitori di Andrea Delogu, la quale è cresciuta nella comunità di San Patrignano. Suo padre, originario della Sardegna, ha lavorato a stretto contatto del fondatore della comunità di riabilitazione Vincenzo Muccioli, ed è stato il suo autista e aiutante. Intanto, la madre Titti, era una fotografa impegnata a scattare foto nella struttura per documentare i momenti quotidiani. In questi anni è nato anche il figlio Evan Delogu, morto il 29 ottobre 2025 in un incidente stradale. A tal proposito, i genitori hanno espresso un pensiero commovente su Facebook dedicato proprio al ragazzo: “Il cuore a volte batte anche se è morto… Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore… Voglio che si ricordi così il nostro bambino… Addio Evan… Il tuo papà..e tua mamma….“.

Chi è Evan, fratello di Andrea Delogu: fidanzata, rapporto con la sorella/ “E’ il più bello del mondo!”

Perchè Andrea Delogu è cresciuta nella comunità di San Patrignano?

Andrea Delogu, ex fidanzata di Luigi Bruno, ha sempre descritto la sua infanzia come molto serena, nonostante riconosca che non sia stato di certo facile vivere sin da piccoli nella comunità di San Patrignano. Oggi, i genitori della conduttrice e di Evan Delogu sono ancora accanto a lei: mamma Titti vive con la figlia a Rimini, mentre papà Walter guida le ambulanze. A questo punto viene naturale domandarsi perchè Andrea Delogu è cresciuta a San Patrignano. La risposta è che i suoi genitori, Walter Delogu e Titti Peverelli, si trovavano lì per fare un percorso di riabilitazione dopo aver sofferto di tossicodipendenza.

Ilaria D'Amico, moglie di Gigi Buffon e figli/ "Venivamo da rapporti compromessi e dolorosi"