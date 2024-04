Walter Nudo choc a Ciao Maschio: “Suicidio? A 12 anni ho pensato di farla finita”/ “Bullizzato e deriso”

Ciao Maschio, confessione choc di Walter Nudo sul suicidio: “Ho pensato di farla finita a 12 anni”

Domani sera in seconda serata andrà in onda una nuova puntata di Ciao Maschio, il talk di Nunzia De Girolamo in cui i personaggi maschili del mondo della spettacolo, tv, cinema e sport e non solo si raccontano a cuore aperto. Ed anche Walter Nudo si è lasciato andare a delle confessioni choc, rivelando che appena arrivato in Italia ha incontrato non poco problemi ad inserirsi con gli altri compagni, veniva bullizzato e deriso fino ad arrivare a soli 12-13 anni a pensare al suicidio.

Nel dettaglio, nel profilo ufficiale del programma in queste ore è stata postata un breve anticipazioni in cui Walter Nudo si lascia andare ad una confessione scioccante: “Sono arrivato in Italia quando avevo otto anni, balbettavo e non parlavo bene italiano. A me veniva da piangere per questa cosa e una mia insegnante mi diceva ‘’piangi davanti a tutti’”. E poi ancora ha aggiunto con voce rotta: “Gli altri bambini, di questa cosa, ne ridevano. In quel periodo ho pensato che il mondo sarebbe stato un mondo migliore senza di me. In quel momento ho pensato ‘cosa ci faccio qui?’, anche perché tutti mi bullizzavano e deridevano. Per questo ho pensato di togliermi la vita, di farmi fuori“

Walter Nudo, dolorosa confessione sul suicidio nel talk di Nunzia De Girolamo

Durante la chiacchierata con Nunzia De Girolamo, Walter Nudo ha confessato di aver pensato al suicidio da adolescente. L’attore ed ex concorrente dell’Isola dei famosi e del Grande Fratello Vip ha ripercorso nel programma Ciao Maschio la sua non facile infanzia. Arrivato in Italia dal Canada a soli 8 anni non sapeva una parola d’italiano ed è stato vittima di gravi episodi di bullismo. “Ti confesso, ho pensato che il mondo sarebbe stato migliore senza di me. Poi c’è stato un click…Perché mi chiedevo che ci sto a fare qua? Tutti mi bullizzano, nessuno mi considera…”. ha concluso amaro l’attore.

