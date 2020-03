Walter Nudo choc: “Coronavirus? Una vacanza”/ “Vivo a Orlando, non corro pericoli”

Walter Nudo, celebre attore e vincitore di ben due reality show (“L’Isola dei Famosi” e il “Grande Fratello Vip 3”), è finito al centro di un acceso dibattito sui social network per le sue frasi choc sul Coronavirus, emergenza che l’uomo pare vivere con grande leggerezza e con fare scanzonato, tanto che si immortala su Instagram in giro per la sua città (Orlando, negli Stati Uniti d’America), senza indossare i dispositivi di protezione personale, guanti o mascherina che siano. Così, in un momento delicato per l’intero orbe terracqueo, nel quale i governi mondiali e i sistemi sanitari nazionali sono fortemente minati dalla pandemia, Walter Nudo veicola messaggi oggettivamente non condivisibili, nei quali afferma di non essere preoccupato perché il problema è in Italia, ma lui vive negli USA (peccato che il presidente a stelle e strisce, Donald Trump, abbia già bloccato i contatti con il Vecchio Continente e gli Stati Uniti d’America siano il terzo Paese al mondo più colpito dalle infezioni da Covid-19).

WALTER NUDO AI FAN: “PRENDETE IL CORONAVIRUS COME UNA VACANZA”

Walter Nudo ha pertanto invitato i suoi follower a vivere questo periodo di emergenza sanitaria come “una lunga vacanza”, ricevendo tuttavia decine e decine di repliche critiche nei suoi confronti. A scrivergli, con toni educati, anche un’infermiera: “Il mio problema è che sono un’infermiera, adotto tutte le precauzioni possibili, ma l’idea di poter contagiare la mia famiglia mi terrorizza, quindi non riesco a vedere tutto questo come una vacanza”. Nudo ha risposto così: “Ti ringrazio per tutto quello che fai, ma cerco di dare una scelta diversa di vedere la situazione. Una scelta che rilassi il respiro e calmi il battito cardiaco. E so che tu sai bene cosa intendo”. Qualcuno lo accusa di aver formato una “setta” e di fare “il lavaggio del cervello” alle persone che gli gravitano attorno; altri gli tirano invece le orecchie sottolineandogli che mentre lui fa i video in Florida, “qui si muore”. La sua replica? “Se sbaglio qualcosa con la legge o con Dio pagherò, come ho sempre pagato nella mia vita!”.



