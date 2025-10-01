Walter Nudo ha raccontato sui social dello spiacevole incidente dopo il suo ritorno sul ring: “Mi sono svegliato e vedevo macchie nere…”.

Walter Nudo ha da tempo messo da parte la carriera nel mondo dello spettacolo per lasciare maggiore spazio ad altre esperienze di crescita professionale e umana; tra le ultime attività che ha voluto riportare in auge dal passato c’è il pugilato. Uno sport che lui stesso ha raccontato di aver praticato da giovane e che da tempo meditava di riprendere seppur solo per passione e scopo di divertimento. Quel proposito, portato avanti nelle scorse settimane, non ha avuto le migliori percussioni. Lui stesso, con un post pubblicato sui social, ha raccontato dell’incidente sul ring e di un grave problema all’occhio determinato proprio da un match totalmente amichevole con un suo caro amico.

Chi ha vinto Isola dei Famosi e Grande Fratello? Cristina Plevani non è l'unica/ Chi ha fatto doppietta

“Ho preso colpi e ne ho dato, il giorno dopo mi sono svegliato e ho visto macchie nere; ho capito che c’era un principio di distacco della retina all’occhio destro”, un momento di vero choc per Walter Nudo dopo il ritorno sul ring con un amico per rievocare le emozioni del pugilato. “Ho fatto una seduta di laser che non ha attecchito per via del sangue nell’occhio; dopo qualche ora ho sentito un dolore fortissimo, sembrava di avere un coltello nell’occhio”.

Walter Nudo choc: "Ho rischiato il distacco totale della retina"/ "Tornerò a vedere come prima"

Walter Nudo e la grande paura dopo il ritorno sul ring: “Ora sto meglio ma ho capito che non posso più farlo…”

Momenti di panico oltre che di dolore per Walter Nudo come raccontato nel post sui social – riporta Adnkronos – soprattutto quando si è visto costretto a recarsi in ospedale dove: “Hanno evidenziato la presenza di abrasioni della cornea… Un dolore allucinante, mai provato in vita mia”. L’ex attore ha dovuto prendere una serie di antidolorifici per calmare quel malessere allucinante: “Ero fuori di testa dal dolore”. Un’esperienza choc che ha alimentato anche un’amara consapevolezza: “Ora sto meglio ma ho capito che a 55 anni non è il caso di tornare sul ring”.

C’è anche un ultimo aggiornamento clinico offerto proprio da Walter Nudo – come riporta Adnkronos – dopo un nuovo check all’occhio. “La retina destra ora è ben salda, bisogna attendere solo qualche settimana affinché si riassorba il sangue dentro la pupilla”.