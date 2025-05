Walter Nudo e i problemi alla vista: il racconto dell’attore su Instagram

L’ultimo periodo non è stato semplice per Walter Nudo, che è andato incontro ad alcuni problemi di salute legati principalmente alla vista. Il celebre attore negli scorsi giorni ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post che ha fatto preoccupare e non poco i fan; nelle foto, infatti, è comparso con una vistosa benda sull’occhio sinistro e, nel messaggio, ha ringraziato lo staff medico che si è preso cura di lui e che è intervenuto tempestivamente operandolo. Ma che cos’è successo?

Dopo l’allarme generale scatenato dal post, l’attore ha deciso di prendere parola per rassicurare i fan evidentemente preoccupati per le sue condizioni di salute. E così, nelle ultime ore, ha pubblicato un video-spiegazione corredato da un messaggio in cui descrive quanto accaduto: “Grazie a tutti per i vostri messaggi. Ecco cosa è successo all’occhio: si era staccato un pezzettino di retina e rischiavo il distacco totale della retina! Intervento fatto… 2 settimane e torno a vedere come prima“.

Walter Nudo: “Mi si è staccato un pezzo di retina e…“

Walter Nudo ammette così di aver seriamente rischiato di perdere la vista, fortunatamente però con l’operazione tutto è andato a buon fine. Nel video condiviso con i fan, ha aggiunto: “Mi si è staccato un pezzo di retina e si stava per staccarsene un altro: quindi, se non fossi andato subito dall’oculista e lui mi avesse detto ‘domani facciamo un laser’, avrei rischiato grosso. La cosa strana è stata che, quando solitamente mi alleno, ci sono stati momenti in cui mi veniva da vomitare, giramenti di testa… Ma questa volta ho pensato ci fosse qualcosa di strano. Quindi sono andato subito a fare controlli“.

Controlli avvenuti tempestivamente e prima che la situazione potesse peggiorare. Infine, in merito a quanto ancora si può imparare dalla vita e dagli ostacoli che ci mette davanti, ha aggiunto: “Finché siamo su questa terra siamo in continua formazione: ogni giorno impariamo qualcosa, facciamo passi indietro e in avanti, siamo in continua crescita“.