WALTER NUDO PIANGE PER I SUOI FIGLI/ “La felicità? Scoprire veramente chi sei…”

Il momento esatto dal suo cambiamento

Tra i momenti più belli della carriera di Walter Nudo, la sua vittoria all’Isola dei Famosi di Simona Ventura. Una sfida persona che ha contribuito a cambiarlo molto. Rivedendosi, a 18 anni di distanza, come si vede? “Quello è stato un momento in cui c’è stato un risveglio forte. Quando sono uscito da lì andavo in giro con le ciabatte anche con la neve. Sono andato oltre…”. Quindi ha fornito la sua versione di felicità: “Scoprire veramente chi sei”.

A distanza di un anno dal brutto incidente ha deciso di mollare tutto e partire per un viaggio. Lì inizia qualcosa di nuovo in lui: “In India parte la ricerca del mio spirito”. Durante questo viaggio ha incontrato la sua guida in diverse forme: “Quando noi facciamo andare facciamo circolare”. Uno spazio dedicato ai suoi figli ha contribuito a far piangere in diretta Walter Nudo: “Si aprono tante porte…”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Walter Nudo a Domenica In dopo lo stop alla tv

Walter Nudo ospite oggi della trasmissione Domenica In, per raccontarsi da Mara Venier. Qualche mese fa aveva detto di aver chiuso con la televisione per inseguire la felicità e pare proprio ci sia riuscito. Ha rischiato di morire per ben tre volte ma alla fine ha deciso di staccarsi dal mondo dello spettacolo. Oggi scrive libri ed è un nuovo Walter Nudo. “Sono così contento di tornare dopo due anni in tv proprio qui da te”, ha esordito rivolgendosi a Mara Venier.

“Se tu non impari una lezione, la vita te lo ripresenta sempre un pochino di più”, ha aggiunto, spiegando cosa è accaduto nella sua vita. Come ha spiegato anche nel suo ultimo libro, nella vita ci sono dei segnali. Il riferimento è stato in particolare al suo incidente in moto in merito al quale già il giorno precedente sentiva che c’era qualcosa che non andava: “La gamba destra ho rischiato di perderla”, ha spiegato parlando dell’incidente sulle strade americane. “La gamba è rimasta tra la moto di 400 chili e la macchina, si frantuma tutto. Ho perso conoscenza, quando ho aperto gli occhi ho capito che non me la sarei cavata con poco”. La ragazza è scappata e successivamente l’hanno ritrovata: “Era rabbiosa con me perché per lei ero la causa di tutto”.

Walter Nudo e il cambiamento della sua vita

Walter Nudo cercava di correre dietro ai suoi sogni ma quando ha avuto tutto non era felice: “Ho capito che non è il punto di arrivo a renderti felice ma il percorso”, ha spiegato. Dopo l’incidente ha avuto mesi difficili: era solo ed ai figli non diceva nulla. “Ero solo anche prima”, ha ammesso l’ospite di Mara Venier, che ha ricordato come la ex moglie se ne sia andata.

“Ho fatto l’attore per avere un po’ di affetto da mia mamma”, ha spiegato. Per una serie di motivi la madre non voleva altri figli dopo la nascita del fratello. Era stato un figlio poco desiderato. Mamma Nada oggi ha 87 anni: “Quando è nato era di una bellezza tale…”, ha ricordato la donna in una vecchia intervista trasmessa nel corso della trasmissione Domenica In. “E’ il primo amore”, ha commentato commosso Walter, “E’ quello che determina tutto. Adesso gli anni passano…”. Oggi i due si vedono abbastanza “ma non quanto vorrebbe lei”.

