Walter Nudo: “Instagram fascista”/ “La mia fidanzata Roberta è stata segnalata…”

Walter Nudo, positivo al covid, aggiorna i followers sulla sua quarantena. L’attore, insieme alla fidanzata Roberta Nigro, dopo essere risultato positivo, sta trascorrendo i giorni in casa in attesa di poter effettuare un nuovo tampone sperando di essersi negativizzato. “Ci sentiamo già guariti. Lunedì andremo a fare il tampone e SE DIO vorrà e saremo negativi allora ritorneremo, di legge, alle nostre vite di sempre”, scrive su Instagram Nudo.

Walter ha poi ringraziato tutti i followers per il sostegno e i messaggi di supporto e d’incoraggiamento ricevuti negli ultimi giorni esortando tutti ad avere fiducia nel personale sanitario che, ormai da due anni, combattono contro il covid per salvaguardare la salute di tutti. “Vogliamo ringraziare tutti, del supporto e dei meravigliosi messaggi pieni di amore e di solidarietà. Sappiamo che ci sono ancora tante persone a casa risultati positive e alcuni purtroppo ancora con sintomi. I nostri pensieri le nostre preghiere le nostre energie vanno a tutti coloro che ancora stanno lottando“, ha scritto ancora.

Nella foto con cui ha deciso di aggiornare tutti sulle proprie condizioni, Walter Nudo è insieme alla fidanzata Roberta Nigro. Nel post, però, non è riuscita a taggarla e Walter si scaglia contro Instagram per non aver ancora ridato la “libertà” alla compagna in seguito ad una segnalazione avvenuta mesi fa.

“Instagram non mi fa taggare start__sorriso … perché è stata segnalata dicendo in un post il suo libero e sereno parere su alcune cose che appartengono all‘opinione pubblica. Sono passati mesi e ancora non le hanno ridato la libertà di espressione. Instagram fascista!!!!!!!!!!!

Blocca me INSTAGRAM testa di caz*o!!!!”.

