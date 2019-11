Walter Nudo lascia la Tv italiana/ Video “Non fa più per me, ora ‘servo’ il pubblico”

Lo aveva annunciato lo scorso giugno con un comunicato ufficiale ed ora Walter Nudo lo ribadisce anche via social: dopo 24 anni dalla prima apparizione televisiva ha deciso di ritirarsi. Basta interviste ed ospitate, dunque, almeno sul piccolo schermo italiano. Il vincitore dell’ultimo Grande Fratello Vip ha deciso di chiarire ulteriormente la sua decisione con un video postato su Instagram in cui annuncia “il vero perchè” del ritiro dalla tv italiana. Dopo la sua dichiarazione, in tanti lo avrebbero fermato in strada chiedendogli spiegazioni. “E’ vero, ho fatto questa dichiarazione ufficiale quattro mesi fa e ho dichiarato che non voglio più avere a che fare con la televisione italiana”, ha spiegato. Pur non rinnegando nulla – “anzi la ringrazio fortemente” – per Walter Nudo è però giunto il momento di “uscirne fuori”. Pur non giudicando chi ancora continua ad andare in video, l’attore è giunto alla conclusione che “semplicemente non fa più per me!”. Ma quali sono le vere ragioni che lo hanno spinto a maturare questa importante decisione? “Ho capito, in questo momento della mia vita, che c’è un cambiamento, c’è una trasformazione”, ha spiegato.

WALTER NUDO LASCIA LA TV ITALIANA: ECCO PERCHÈ

Walter Nudo in questo momento esatto della sua esistenza sente di stare vivendo una trasformazione, iniziata – dice – un bel po’ di tempo fa e che potrebbe addirittura essere già avvenuta. Per lui la trasformazione consiste nel “continuare a servire il pubblico italiano, quello che mi ha seguito, quello che mi ha dato la possibilità di fare tante cose belle, nelle fiction, nei programmi televisivi”, che ringrazia ampiamente. Tuttavia, ha spiegato Walter, il suo non è un addio dal suo pubblico: “Staremo insieme in un’altra maniera”, ha assicurato. Quindi ha aggiunto che ciò che faceva non gli creava più soddisfazione e questo lo ha portato a chiedersi come avrebbe potuto “servire” il pubblico fuori ancora di più di quanto finora fatto? Da qui la decisione di avviare questa “trasformazione”, dando indietro tutto quello che finora ha imparato dalla vita attraverso le varie esperienze lavorative e non solo. Il tutto “senza presunzione” perchè “non voglio insegnare nulla ma solo mettere sul tavolo tutte le mie esperienze”, ha chiarito. Quindi da qui la decisione di realizzare video del genere. “Il motivo per cui mi sono tolto dalla televisione italiana è perchè non era più il campo in cui potevo servire veramente le persone come voglio adesso”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Walter Nudo (@walter_nudo) in data: 21 Nov 2019 alle ore 5:48 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA