Walter Ricci e Arisa stanno ancora insieme? Se lo chiedono i tanti appassionati di gossip che hanno visto calare il silenzio sulla cantante e il fidanzato, dopo le dichiarazioni sibilline della coach di The Voice Senior. Arisa, infatti, non più tardi di qualche mese fa, aveva parlato di fase down con il fidanzato Walter Ricci. Una situazione che è rimasta avvolta nel mistero e che si è imbrigliata ulteriormente, almeno agli occhi del gossip, dopo le continue provocazioni social di Arisa.

La cantante si era esposta apertamente sui social, in pose ammiccanti, scrivendo di valutare proposte di matrimonio. Una burla che per Arisa non era altro che una sorta di esperimento “per denunciare il cinismo dei rapporti che viviamo”. Il passato sentimentale di Arisa, d’altra parte, non è stato facile. In una intervista ha raccontato di essere ingrassata tredici chili perché l’allora fidanzato la preferiva curvy.

Walter Ricci e Arisa, le voci di crisi e la conferma della cantante: “Periodo down ma…”

Non è chiara la piega che abbia preso la storia d’amore col fidanzato Walter Ricci, ma per la cantante ora la priorità è innanzitutto l’amor proprio. In una intervista al settimanale Chi, Arisa aveva detto di essere concentrata sulla propria salute e sulla propria felicità perché “la felicità esiste e va riconosciuta”. Sulla sua storia con il fidanzato Ricci, Arisa si è limitata a confermare il momento difficile e non è dato sapere se le cose siano migliorate negli ultimi mesi.

“Siamo in una fase di down, ma magari domani saremo in una fase di up”, aveva detto la cantante di Sincerità. Vedremo cosa accadrà, per il momento la coppia si è chiusa nel silenzio alimentando, a suo malgrado, il gossip e la curiosità dei fan.