Arisa e Walter Ricci sono tornati insieme? Le voci si rincorrono dopo la rottura che sembrava definitiva e le parole tranchant della coppia

Ad unirli era stata indubbiamente la passione per la musica. Poi si era anche creata un’alchimia davvero speciale all’interno della coppia, che sembrava proiettarla verso un futuro roseo. Ma poi Arisa e Walter Ricci si sono lasciati, non senza frecciatine e provocazioni nel contesto di una rottura dolorosa e sofferta. Il musicista ed ex compagno di Arisa, aveva spiegato che il clima era diventato davvero pesante all’interno della coppia e che per entrambi era meglio concentrarsi sulle proprie vite.

La cantante, dal canto suo, sembrava delusa dal fatto che Walter Ricci fosse troppo attaccato al suo personaggio. “Si era invaghito di Arisa e non di Rosalba”, l’accusa pesante della cantante, che di fatto aveva chiuso ad un ritorno di fiamma con Walter. D’altronde ad Arisa le minestre riscaldate non sono mai piaciute e anche per questo motivo ad oggi risulta difficile credere ad un riavvicinamento.

Arisa e Walter Ricci, ritorno di fiamma la scorsa estate? Regna il mistero dopo l’avvistamento sospetto

Eppure nei mesi scorsi, l’esperto Alberto Dandolo nella sua rubrica di gossip, aveva spifferato che tra Arisa e l’ex compagno fosse tornata la passione. Chissà, forse le divergenze erano state appianate e risolte in vista della vacanza che i due ex fidanzati si erano voluti concedere a Sharm el Sheik durante l’estate. “Le antiche incomprensioni sembrano superate ma lei sta procedendo con i piedi di piombo per non lasciarsi trascinare da facili entusiasmi”, le parole di Dandolo.

Negli ultimi tempi, tuttavia, le voci sul ritorno di fiamma si sono leggermente placate. E’ chiaro che i riflettori del gossip continuino però a tenere sotto osservazione la cantante e l’ex compagno. Le questioni di cuore di Arisa, d’altra parte, interessano molto ai fan e agli appassionati di cronaca rosa.