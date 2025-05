Solamente in estate, Arisa raccontava di avere finalmente un nuovo amore. Dopo aver cercato a lungo una persona che potesse stare al suo fianco e costruire con lei una vita e magari una famiglia, che lei sogna da sempre, ha incontrato il musicista, con il quale è stata insieme per diversi mesi. Purtroppo di recente è arrivata la conferma, dopo varie indiscrezioni, che il loro amore è terminato. I due si sono lasciati, nonostante il loro amore sembrasse indistruttibile solamente poche settimane prima. La storia, infatti, iniziata a gonfie vele, non ha funzionato e per questa ragione entrambi hanno preferito dividere le loro strade. Ma cosa ha portato l’ex fidanzato di Arisa, Walter Ricci, e la cantante di Potenza, a decidere di separarsi dopo che il loro amore, appena cominciato, sembrava potesse portare alla nascita di una famiglia?

Arisa, chi è: gli esordi e il successo a Sanremo/ "Persona normale con un percorso straordinario"

Proprio la stessa attrice ha parlato della rottura con il suo ex compagno, utilizzando parole al vetriolo. “Il mio ex fidanzato si era innamorato del mio personaggio, non di me. Era invaghito di Arisa e non di Rosalba”. Queste le parole a Oggi della cantante. Dichiarazioni dure quelle di Rosalba, vero nome di Arisa: per questa ragione, i due hanno scelto di lasciarsi e per utilizzare le stesse parole della cantante, di “fermare la barca”.

Arisa, perché è finita con l’ex fidanzato Walter Ricci?/ “Si era innamorato del mio personaggio”

Walter Ricci, ex fidanzato di Arisa: “Complicato con la routine”

Arisa, parlando a Oggi della fine della storia d’amore con Walter Ricci, suo ex fidanzato, ha aggiunto ancora: “Nessuno di noi due ha una routine ed era complicato stare insieme e continuare a crescere professionalmente”. Vite incastrate, routine diverse, ma non solamente. A quanto pare, però, ci sarebbe anche altro considerando che Arisa ha parlato di Ricci come “innamorato del suo personaggio” e non di lei. Eppure solamente pochi mesi prima, la cantante raccontava di sognare con lui una famiglia. I suoi sogni si sono spezzati nel momento in cui si è resa conto che non era l’uomo giusto per lei.