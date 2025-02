Dopo aver a lungo cercato l’amore, senza mai nasconderlo, Arisa ha trovato l’uomo con il quale sognare una famiglia. Lui si chiama Walter Ricci e ha sette anni in meno di lei: i due stanno insieme dal 2024 e tra alti e bassi la loro relazione prosegue. Ma cosa sappiamo del fidanzato di Arisa? Come l’artista, anche Walter lavora nel mondo della musica. L’uomo, che è più giovane di lei di sette anni, è un musicista jazz e ha origini napoletane. I due sono stati paparazzati insieme per la prima volta la scorsa estate, mentre in vacanza insieme si scambiavano baci appassionati e tenerezze. La vacanza di passione a Maratea ha subito lasciato intendere che tra i due ci fosse qualcosa di più e anche le successive uscite pubbliche hanno confermato il loro amore.

La stessa Arisa, sui social, ha pubblicato foto in compagnia di Walter Ricci, ufficializzando di fatto il loro rapporto. “Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste”: questa la didascalia della foto con Walter Ricci postata dall’artista. Ma come vanno le cose tra i due e cosa sappiamo della loro relazione? Solamente di recente, Arisa si è trovata a parlare proprio di Walter.

Chi è Walter Ricci, il fidanzato di Arisa: “Momento di down”. Stanno ancora insieme?

Di recente Arisa si è trovata a parlare del suo fidanzato, Walter Ricci, spiegando di essere in un momento non proprio semplice. “Con Walter siamo in una fase di down, l’amore ha alti e bassi. Mi piace l’idea di costruire e sto provando a farlo” ha confessato nella sua intervista a “Chi”. Dunque tra il fidanzato di Arisa e l’artista le cose non sono semplicissime ma nonostante ciò, la cantante continua a sperare di realizzare i suoi progetti: tra questi c’è proprio quello di costruire una famiglia e di avere dei figli. Ci riuscirà con Walter Ricci?