Walter Ricciardi/ “A gennaio scelte forti: sì alla proroga dello stato d’emergenza”

«Gennaio preoccupa molto», non usa mezzi termini Walter Ricciardi. Il consulente del Ministero della Salute ha fatto il punto sulla situazione epidemiologica ai microfoni de La Stampa e ha ribadito che le prime indicazioni sulla variante Omicron non sono confortanti, il Regno Unito ad esempio rischia di andare fuori controllo: «La mia previsione è che a gennaio avrà bisogno di un altro lockdown a causa della combinazione tra Delta e Omicron».

"A Natale 30mila casi e 250 morti Covid al giorno"/ Pregliasco: "Omicron? Fregatura…"

Le misure scelte dall’Italia consentono di limitare e rimandare il problema, ha proseguito Walter Ricciardi, e la speranza è quella di superare l’inverno senza danni. Per quanto riguarda il vaccino ai bambini, per il professore ordinario di Igiene alla Cattolica non c’è ragione per non farlo: «Bisogna puntare al 90 per cento di vaccinati per la protezione che garantisce a bambini, scuola e famiglia».

Remuzzi: "Una cura per il Covid ancora non c’è"/ "Pillola Merck? Non è la soluzione"

WALTER RICCIARDI: “STATO D’EMERGENZA DA PROROGARE”

Lo stato d’emergenza va assolutamente prorogato, ha aggiunto Walter Ricciardi, mettendo in risalto che l’inverno sarà durissimo e «bisognerà prendere decisioni finalizzate al contenimento del virus». Tra le disposizioni, l’esperto ha citato l’intensificazione del super green pass con maggiori controlli, mentre è fondamentale la separazione tra vaccinati e non vaccinati: «Il vaccino soprattutto dopo le tre dosi garantisce in parte la protezione dal contagio, mentre chi non è vaccinato con queste varianti è destinato a infettarsi per cui va evitato che entri a contatto con altri nei luoghi chiusi. Il tampone, specie se antigenico, non è una garanzia sufficiente». Nel corso del dialogo con La Stampa, parlando di vaccini, Walter Ricciardi è tornato sulla produzione italiana: «A parte qualche lodevole collaborazione continuiamo a importare vaccini, perché vent’anni di tagli in ricerca e sviluppo non si recuperano in breve. Ora pare ci sia la volontà politica di investire per il futuro, ma sarà per la prossima pandemia».

LEGGI ANCHE:

Prenota il vaccino anti-Covid: appello Google su Doodle/ “Vacciniamo i bimbi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA