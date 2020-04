Walter Ricciardi, Oms “Non ci rappresenta”/ “Non attribuiteci le sue opinioni”

Pubblicità

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) prende le distanze da Walter Ricciardi. In un comunicato precisa che non rappresenta loro, ma il governo italiano presso il comitato esecutivo dell’organizzazione. La nota non arriva per caso, ma nel giorno in cui Ricciardi finisce nella bufera per le sue affermazioni sul presidente statunitense Donald Trump. E infatti l’Oms evidenzia che le sue opinioni «non rappresentano necessariamente il punto di vista e/o le politiche dell’Oms e non dovrebbero essere attribuite né all’Oms né ai suoi organi». La nota è stata indirizzata alla stampa italiana, a cui si chiede di «evitare espressioni che suggeriscano che il professor Ricciardi lavori per l’Oms o che la rappresenti». Ricciardi, che è docente di igiene e medicina preventiva presso l’Università Cattolica di Roma, evidentemente non rappresenta il punto di vista dell’Oms quando parla del Covid-19. Nella nota dell’Oms comunque si legge che rappresenta l’Italia nel comitato esecutivo dell’organizzazione dal 2017 e continuerà a farlo fino al termine del 2020.

Pubblicità

WALTER RICCIARDI, OMS “NON CI RAPPRESENTA”/ SALVINI “DIMISSIONI? MI PARE EVIDENTE”

La bufera scoppiata ieri su Walter Ricciardi è destinata a far discutere anche oggi. A “Non è l’Arena” su La7, infatti, il leader della Lega parlando di lui ha chiesto le dimissioni. «Mi sembra evidente», ha dichiarato Matteo Salvini. «Uno dei consulenti del governo mette i tweet insultando Trump… C’è un paese come gli Usa, che dona decina di milioni di euro di aiuti all’Italia e un signore che lavora per il governo mette un tweet dove c’è gente che prende a pugni un pupazzo con la faccia di Trump». Ma Salvini lo aveva già attaccato sui social. «Non ne ha azzeccata una sul Virus e adesso insulta pure Trump! Che il governo lo cacci e chieda scusa agli Stati Uniti, che peraltro stanno mandando aiuti per decine di milioni di euro», aveva scritto su Twitter. Dello stesso parare il deputato Vittorio Sgarbi, che sui social ha scritto: «Siamo alle barzellette. Oggi l’Oms ci dice che Walter Ricciardi, quello che il Governo ci ha presentato come il super esperto dell’Oms, non è dell’Oms e non rappresenta l’Oms. In un paese normale Ricciardi dovrebbe dimettersi».



© RIPRODUZIONE RISERVATA