Walter Ricciardi/ “Pochi 65 mila vaccini al giorno, impossibile arrivare in fondo”

65 mila vaccini al giorno sono pochi, questo il monito di Walter Ricciardi. Interpellato da Repubblica, il consigliere del ministro Roberto Speranza ha spiegato che è necessario cambiare passo «perché a questo ritmo non arriveremmo in fondo». Necessario accelerare, dunque, in particolare quando verrà completata la fase riservata al personale sanitario e agli anziani.

La strategia di Walter Ricciardi è chiara, serve uno sforzo analogo a quello di Israele e della Gran Bretagna: «Vanno attivati tantissimi vaccinatori e devono essere impiegati sia nelle strutture sanitarie che in grandi spazi come palasport, palacongressi e anche drive-in vaccinali. Bisogna procedere così per vaccinare un alto numero di persone in pochi mesi». L’obiettivo, ha aggiunto l’ordinario di Igiene e medicina preventiva alla Cattolica, è quello di raggiungere 20 milioni di vaccinati prima dell’estate.

WALTER RICCIARDI: “SERVE CAMBIO DI PASSO”

Walter Ricciardi ha promosso l’idea del commissario Domenico Arcuri di predisporre gazebo per vaccinare, in particolare l’ipotesi di attivare grandi spazi facilmente raggiungibili. Senza dimenticare gli studi dei medici di famiglia, «la collaborazione sarebbe utile». Nel corso dell’intervista a Repubblica, il consigliere di Speranza ha messo in risalto: «L’importante è che le persone possano accedere a questi punti vaccinali con facilità e senza rischi di contagio. Bisogna poi garantire la possibilità di restare venti minuti in osservazione dopo l’iniezione». Infine, una battuta sulla via preferenziale riservata agli anziani e non ai giovani: «Data la disponibilità di vaccini, non ancora completa, è meglio proteggere subito le categorie più a rischio e in questo modo ridurre morbosità e mortalità».



