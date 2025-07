Walter Vacchino, storico proprietario del Teatro Ariston, si è espresso sulla possibilità che Sanremo 2026 venga realizzato altrove.

Siamo particolarmente lontani da Sanremo 2026 eppure negli ultimi giorni il destino del Festival è finito in un turbinio di notizie, alcune anche piuttosto clamorose. Data la mancanza di certezze rispetto alla gestione della manifestazione nel merito delle trattative tra Rai e Comune, è emersa la possibilità – per ora tutt’altro che concreta – di spostare la kermesse in un’altra città – o luogo – dopo oltre mezzo secolo di permanenza a Sanremo. Una possibilità che ovviamente sancirebbe una svolta storica ma che sembra non trovare d’accordo Walter Vacchino, storico proprietario del Teatro Ariston.

Davide Civaschi di Elio e Le Storie Tese: “Sono stato umiliato”/ La sua vita con una protesi da 5000€

“Festival e Ariston sono connessi, il teatro è l’attore principale”, parla così Walter Vacchino intercettato dai microfoni di Adnkronos mettendo in evidenza il suo parere decisamente contrario rispetto alla possibilità che Sanremo 2026 venga appunto realizzato in un altro luogo. “Qualora si decidesse di spostarlo, cosa che sono liberissimi di fare, sarebbe un’altra cosa: non sarebbe il Festival di Sanremo”.

Alessandra Amoroso, retroscena sulla gravidanza/ I suoceri: “Vorremmo vederla sposata con Valerio”

Walter Vacchino ‘apre’ al rinnovamento dell’Ariston in vista di Sanremo 2026: “Siamo disponibili al miglioramento”

Emblematico il punto di vista di Walter Vacchino – storico proprietario dell’Ariston – a proposito della possibilità che Sanremo 2026 vada in scena in un luogo diverso dal teatro che da decenni è protagonista e parte intrinseca della kermesse. “Ha una sua specificità, sono connessi”, ed effettivamente sarebbe forse diversa la percezione dell’evento canoro laddove dovesse concretizzarsi una circostanza così atipica dal punto di vista della tradizione.

Harry Styles bacia una ragazza misteriosa/ Nuovo amore dopo la fine con Taylor Russell?

Walter Vacchino, sempre ad Adnkronos, ha parlato anche della necessità di implementare il teatro Ariston dal punto di vista del rinnovamento tecnologico e dunque con interventi mirati. “Sarebbe auspicabile” – ha spiegato – “Siamo disponibili a qualsiasi tipo di miglioramento”.