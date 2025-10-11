Walter Veltroni è uno degli ospiti della trasmissione tv La Confessione. L'uomo è sposato da anni con Flavia Prisco, conosciuta tanti anni fa.

Il noto politico Walter Veltroni sarà uno degli ospiti della trasmissione La Confessione, programma tv che andrà in onda nel Prime Time nella giornata di sabato 11 Ottobre. L’uomo non parlerà solo del suo lavoro ma farà qualche rivelazione e magari qualche retroscena riguardo la sua vita privata.

Walter Veltroni è nato a Roma il 3 Luglio 1955 e non è solo un politico ma anche il ruolo di giornalista, scrittore e regista italiano. Walter è stato eletto sindaco di Roma nel 2001, poi è stata riconfermato in tale ruolo nel 2006 ed ha dato le dimissioni infine nel 2008, e si candidò alle elezioni politiche nell’Aprile successivo.

Signora Coriandoli con Simone Di Pasquale a Ballando con le Stelle/ Primi eliminati? Tutto fa pensare che...

Per quel che riguarda la vita privata l’uomo è sempre stato molto riservato ma negli anni sono comunque uscite notizie riguardo la sua vita. L’uomo è sposato da anni con Flavia Prisco, i due celebrarono la loro unione nel 1982 ed i due hanno due figlie, Martina e Vittoria al quale sono entrambi davvero molto legati.

Quando va in onda Ballando con le stelle 2025 e a che ora/ Perché cambia programmazione oggi 11 ottobre

Walter Veltroni e l’unione con la moglie Flavia

Negli anni in un modo o nell’altro sono uscite notizie e sappiamo che Walter Veltroni ha conosciuto la moglie Flavia nel Festival della Gioventù a Berlino, direttamente nel 1973. La donna è sicuramente poco attiva nel mostrare la sua vita privata ed entrambi tengono comunque a mantenere intatta la prioria riservatezza. Nel 2008 la donna si è raccontata ai microfoni di Donna Moderna:

“Il Festival della Gioventù di Berlino era un appuntamento importante per la nostra generazione e conobbi Walter. Anche mio padre e mia madre si sono conosciuti li, io avevo 15 anni e lui 18 anni, lui mi chiese di uscire insieme ma io dissi di restare amici”, poi le cose sono cambiate pian piano e c’è stata una grande evoluzione nel loro rapporto.

Marcella Bella con Chiquito a Ballando con le Stelle/ Stop alle polemiche o nuovo scontro con la Lucarelli?

I due sono stati insieme per 8 anni prima di sposarsi, erano cresciuti insieme e poi hanno avuto due figlie, Martina e Vittoria. La prima figlia della coppia lavora come produttrice televisiva mentre la seconda continua nel suo sogno e svolge il lavoro di stilista. Una famiglia molto unita ma comunque molto riservata.