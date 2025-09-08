Walter Veltroni, ospite in collegamento con La Volta Buona, ha svelato un particolare aneddoto su Pippo Baudo.

Walter Veltroni a La Volta Buona: "Pippo Baudo? Sapeva parlare a tutti…"

Non poteva esserci apertura di stagione migliore; la prima puntata de La Volta Buona si apre con un tributo al grande e compianto Pippo Baudo che solo qualche giorno fa ci ha lasciati all’età di 89 anni. Caterina Balivo ha chiesto il supporto di ospiti d’eccezione, nonché amici e colleghi di una vita del conduttore e ovviamente non potevano che emergere curiosi retroscena. Partecipa al ricordo anche Walter Veltroni che, in collegamento, svela un particolare aneddoto legato al Festival di Sanremo.

“Sapeva fare tutto, era convinto che la bella televisione dovesse arrivare non solo a coloro che ne comprendevano un significato sofisticato”, inizia così Walter Veltroni condividendo con il pubblico de La Volta Buona il suo splendido ricordo di Pippo Baudo. Il politico svela poi di aver condiviso con il compianto conduttore la visione di un Festival di Sanremo in particolare; colpisce però il ‘mistero’ sull’edizione della kermesse in questione. “In questa stanza con me ha visto un Sanremo e ometto i commenti su alcuni cantanti perchè andrebbero contro il politicamente corretto…”.

Walter Veltroni e il 'misterioso' Sanremo visto con Pippo Baudo: "Meglio se non dico chi conduceva…"

Il curioso retroscena svelato da Walter Veltroni a proposito del Sanremo visto con Pippo Baudo non poteva che colpire anche la curiosità di Caterina Balivo. La conduttrice de La Volta Buona tenta infatti, invano, di indagare sull’edizione in questione e soprattutto su chi fosse il conduttore o la conduttrice. Il politico ha preferito omettere tali dettagli, aggiungendo: “Chi conduceva? Lasciamo stare…”. Veltroni è poi tornato a soffermarsi sul commosso ricordo di Pippo Baudo sottolineando la sua essenza che lo ha reso grande nel mondo della tv: “Era una persona gentile, cosa che di questi tempi è quasi una bestemmia; era una miniera di aneddoti, si ricordava tutto”.