Walter Zenga “assegno da 60mila euro ai figli”/ Scoop di Fredella “Andrea e Nicolò..”

“Walter Zenga non ha incassato nemmeno un euro per le ospitate in tv”. Lo fa sapere Francesco Fredella in un articolo per Liberoquotidiano in cui vengono svelati inediti dettagli di una vicenda familiare che sta facendo discutere ormai da giorni. Pochi giorni fa, l’ex calciatore, oggi allenatore, è tornato in Italia da Dubai per incontrare suo figlio Andrea Zenga nella casa del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Tra Andrea, Nicolò e papà Walter c’è una diatriba ancora in atto ma ci sarebbe qualcosa di non detto che andrebbe a favore del noto allenatore. Stando alla fonte, Zenga avrebbe versato ai figli un assegno con una somma molto ingente, equamente suddivisa tra Nicolò e Andrea. Un assegno da entrambi incassato.

Walter Zenga, assegno da 60 mila euro ai due figli? L’indiscrezione

“Da nostre indiscrezioni, sembra che Zenga, tre anni fa, abbia versato in totale 60 mila euro (30 mila ad Andrea e 30 mila a Niccolò) su decisione del tribunale di Ancona dopo essere stato citato in giudizio dalla Termali, che avrebbe chiesto l’adeguamento Istat dell’assegno di mantenimento dal 2001.” ha fatto sapere Francesco Fredella, sottolineando come questo crea inevitabilmente “un controsenso, visto che i due figli di Walter, oggi sul piede di guerra, hanno incassato quella somma.” C’è infine un’altra domanda rimasta al momento senza risposta: perché Roberta Termali, ex di Walter Zenga e mamma di Andrea e Nicolò, ha mandato un messaggio all’ex a poche ore dalla sua partecipazione a Live-Non è la d’Urso?



© RIPRODUZIONE RISERVATA