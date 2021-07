Walter Zenga concorrente del Grande Fratello Vip 2021?/ Accordo non raggiunto…

Walter Zenga è stato un protagonista indiretto dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip vinta da Tommaso Zorzi. La presenza del figlio Andrea nella casa più famosa d’Italia ha spinto l’ex portiere a partecipare a diverse puntate per fare chiarezza con il figlio e ricominciare a costruire un rapporto. Istrionico, determinato, schietto e senza peli sulla lincua, Walter Zenga è stato così accostato al Grande Fratello Vip come concorrente della nuova edizione che partirà a settembre su canale 5 e sarà condotta ancora da Alfonso Signorini che, al suo fianco, come opinioniste, avrà Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Il nome di Walter Zenga aveva già incuriosito i telespettatori, ma a quanto pare l’ex portiere dell’Inter non varcherà la porta rossa della casa di Cinecittà.

Walter Zenga, salta l’accordo con il Grande Fratello Vip?

La presenza di Walter Zenga nella casa del Grande Fratello Vip 6 sarebbe stato un bel colpo per Alfonso Signorini il quale, a quanto pare, dovrà rinunciare all’ex portiere. Secondo quanto fa sapere il settimanale Oggi, infatti, le parti non avrebbero raggiunto l’accordo. “Le voci si sono rincorse negli scorsi giorni, una vera trattativa era iniziata per portare l’ex portiere dell’Inter nella casa dove lo scorso anno era entrato il figlio Andrea, ma l’accordo tra le parti non è stato trovato. Niente casa per lui”, si legge su Oggi. Tanti rumors non confermati, dunque, intorno alla nuova edizione del padre di tutti i reality che comincia a scaldare i motori. Tra i nomi che circolano sul web spuntano quelli di Raffaella Fico e Francesca Cipriani la cui carriera è iniziata proprio dalla casa di Cinecittà.

