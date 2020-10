Walter Zenga e Raluca Rebedea, divorzio per corna?/ “Le ho lasciato troppa libertà..”

Walter Zenga e Raluca Rebedea, divorzio per corna? Da un po’ di giorni si parla in modo insistente del divorzio dell’ex portiere dell’Inter e della moglie dopo quindici anni e adesso è il diretto interessato ad occuparsene proprio per evitare strafalcioni, polemiche e, soprattutto, problemi ai loro bambini. Proprio nel rispetto di questi ultimi non ha dato molti dettagli su quanto è successo ma il suo lungo sfogo social lascia intendere che ci siano questioni di corna alla base di tutto perché lui parla di “libertà” che lui le avrebbe lasciato e che si sarebbe un po’ ritorta contro di loro e chiede a tutti poi di rispettare la propria privacy rivelando che sarà la Corte d’Appello di Dubai ad occuparsi del divorzio che proprio lui ha chiesto tempo fa.

Walter Zenga su Instagram ha spiegato che lui e la moglie non stanno insieme ormai da un po’ ma poi si dice rammaricato: “Non volevo che io e mia moglie arrivassimo a questo punto, ma la vita è piena di sorprese! Confermerò ora, qui, in modo da non lasciare spazio a ulteriori interpretazioni! Io e mia moglie Raluca non siamo una coppia da qualche tempo, purtroppo i rapporti tra noi si sono raffreddati”. Il portiere poi ammette che in parte il problema è la distanza per via del suo lavoro ma non solo: “Perché non riconosco più la donna che mi stava accanto per 14 anni di matrimonio! Mia moglie è radicalmente cambiata, ha deciso di prendere un’altra strada su cui andrà da sola d’ora in poi! La libertà che le ho sempre dato si è in qualche modo rivolta contro di noi… Per rispetto per ciò che abbiamo vissuto insieme e per i nostri figli non posso darvi molti dettagli” ma quello che lascia intendere è ancora peggio…



