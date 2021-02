Walter Zenga, fiction a Live Non è la D’Urso/ Il figlio Jacopo scopre il tradimento

Walter Zenga a Live Non è la D’Urso si ritrova protagonista di una docu-fiction in cui viene raccontato il tradimento alla prima moglie Elvira Carfagna con Roberta Termali. La docu-fiction ricostruisce per filo e per segno cosa è successo durante il primo matrimonio del campione: la prima moglie Elvira era in dolce attesa quando Zenga sul lavoro conosce Roberta Termali. Tra i due nasce una fortissima complicità che poi sfocia in qualcosa di più, al punto che l’ex portiere dell’Inter tradisce la moglie con lei. Nella docu-fiction di Live Non è la D’Urso viene mostrato proprio il momento del tradimento: Elvira riceve una chiamata a casa di un’amica che la invita a recarsi alla televisione dove lavoravano Zenga e la Termali. Elvira decide di seguire il consiglio dell’amica e si reca così negli studi televisivi dove il marito lavorava con Roberta Termali. Una volta giunta scopre in camerino i due in atteggiamenti intimi. Da quel momento Elvira decide di mettere la parola fine al suo matrimonio con Walter Zenga.

Walter Zenga, la reazione alla docu-fiction di Live Non è la D’Urso

La docu fiction di Live Non è la D’Urso viene commentata in diretta da Walter Zenga, ma anche dalla prima moglie Elvira Carfagna. L’ex portiere dell’Inter in collegamento da Dubai commenta divertito la messa in scena: “grazie, siete riusciti a fare due cose in una botta sola: a farmi passare per uno che non ha morale e a farmi dare un pugno da lei”. In studio il figlio Jacopo, nato dal matrimonio con Elvira, commenta: “negli anni diciamo che qualcosa ho capito, ma non ho mai voluto realmente approfondire”. Barbara D’Urso allora precisa: “quindi mamma stasera è riuscita a far sapere a te la verità, a Raluca e Walter”. In studio anche la prima moglie Elvira Carfagna che commenta: “si la versione è questa, quando noi ci siamo lasciati, dopo 10 mesi è nato il secondo figlio di Walter, la versione dei fatti è questa”. Da Dubai è Zenga a concludere dicendo: “le stupidate le abbiamo fatte, ma non c’erano i cellulari ed internet. Erano passate inosservate” con Elvira che dallo studio “lui era sensibile al fascino femminile, è successo di questa telefonata e sono andata e mi sono molto arrabbiata”.



