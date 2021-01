Walter Zenga furioso dopo lo sfogo del figlio Andrea/ “Quelli che mi insultano…”

Walter Zenga si sfoga su Instagram dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2020 trasmessa il 4 gennaio in cui il figlio Andrea, nato dal suo amore con Roberta Termali, ha parlato del loro rapporto. Durante il collegamento con Alfonso Signorini, Andrea che è stato uno degli ultimi concorrenti a varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà, ha raccontato di averlo sentito un paio di volte in 14 anni e di averlo visto per l’ultima volta nel 2019 in occasione del matrimonio del fratello maggiore. “Nei momenti importanti della mia vita, e non lo dico con cattiveria, lui non c’è stato. Ci sono stati mia madre e mio fratello. Non credo sia un obbligo essere padri, è un desiderio. Se questo volere non c’è stato non posso fargliene una colpa”, ha spiegato Andrea Zenga durante la puntata del reality show di canale 5. Dopo quelle parole, molti utenti si sarebbero scagliati contro Walter Zenga che si è così sfogato sui social.

WALTER ZENGA CONTRO GLI HATERS: “PARLA DELLA MIA VITA QUANDO LA TUA SARA’ UN ESEMPIO”

Walter Zenga, di fronte ai messaggi che starebbe ricevendo sui social, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un post con cui replica a tutti coloro che gli stanno scrivendo dopo aver ascoltato le parole pronunciate dal figlio Andrea al Grande Fratello Vip 2020. “Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio. E quando la tua sarà un esempio, ti renderai conto che non avrai voglia di parlare della mia”, è il messaggio che l’ex portiere ha pubblicato su Instagram. Nella didascalia che accompagna la foto, poi, ha aggiunto: “Per tutti quelli che mi hanno inviato insulti, scritto cose volgari sotto le foto dei miei figli, per tutti voi che giudicare senza conoscere…”.





