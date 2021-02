Walter Zenga incontra Andrea e Nicolò/ Com’è andata? “Promessa mantenuta”

Ci poteva essere una puntata di Live non è la d’Urso senza Walter Zenga & c.? Sicuramente no e anche questa volta saremo alle prese con delle rivelazioni choc e questa volta relative all’incontro con Andrea e Nicolò. Come promesso il portierone ha messo da parte tutto e proprio come aveva detto ad Andrea durante una sua partecipazione al reality show presentandosi nella casa, ha avuto modo di prendere insieme un caffè a Milano per parlarsi un po’ lontano da occhi indiscreti. Peccato che la foto della reunion sia poi finita sui social annunciando così il lieto momento per la famiglia, al grido di “Promessa mantenuta”. I sorrisi dei tre lasciano pensare che tutto sia andato bene ma, come previsto, Zenga ne farà il resoconto questa sera proprio a Live non è la d’urso, com’è andato davvero l’incontro?

Walter Zenga incontra Andrea e Nicolò, la reunion è finita sui social e questa sera a Live Non è la d’Urso

Non ci sono dettagli su quello che Walter Zenga, Andrea e Nicolò si sono detti, ma quello che spesso è venuto fuori e che il rapporto più rocambolesco proprio con il figlio Nicolò. Il gieffino ha spinto il padre a parlare con lui e chiarirsi visto che loro vivono in simbiosi e quindi un rapporto potrebbe escludere l’altro, e così è stato. Tutti contenti quindi? Davvero tutti questi anni di lontananza sono stati colmati con un caffè e una foto su Instagram in questi giorni? A rivelare la verità sarà il portierone che, a questo punto, potrebbe rivelare anche l’accordo arrivato dai tre riguardo a quello che sarà il loro futuro da qua in poi per colmare distanza, accuse e tanto dolore. Siamo sicuri che il lieto fine sia davvero possibile adesso?



