Walter Zenga incontra il figlio Andrea: “Fin qui da Dubai”/ Il web accusa: “Pessimo!”

Il confronto tra Walter Zenga e suo figlio Andrea al Grande Fratello Vip nasce dalla volontà del noto allenatore di chiarire la situazione e fare un passo verso il ragazzo, peccato che la partenza non sia stata delle migliori. “Mi hai fatto venire fin qui da Dubai, ho dovuto fare anche due tamponi per essere qui e mi sono beccato tanti di quegli insulti dal web che nemmeno in tutta la mia carriera”, sono state le prime parole rivolte da Zenga a suo figlio e subito notate dal web che si è immediatamente scatenato in un’accesa polemica. Sono bastati pochi istanti per far finire le parole “Zenga” e “Dubai” in tendenza su Twitter. Se, infatti, Walter si è lamentato degli insulti ricevuti nei giorni scorsi, ora che ha incontrato suo figlio al Grande Fratello Vip le cose non sembrano andare meglio.

Pioggia di critiche per Walter Zenga dopo l’incontro al GF con suo figlio Andrea

Walter Zenga è infatti travolto dalle critiche dei telespettatori di Canale 5 soprattutto a causa delle prime parole rivolte a suo figlio Andrea, soprattutto visto che sono anni che non si vedono. Ecco, allora, alcuni commenti dal web: “Non auguro a nessuno un padre del genere.. arrogante e senza alcuna voglia di ricostruire un rapporto.. uno schifo!”; e ancora “Che squallore!!! Ha nominato più città dov’è stato che altro!!!”; “Walter faceva più bella figura a non andare”; o ancora c’è chi dichiara “Quello che ho visto io è un padre a cui interessa ben poco del figlio e che è venuto al grande fratello semplicemente per ripulirsi la faccia dopo gli insulti ricevuti, per passare da “buono”, chissà come mai ora che il figlio è al gf ci tiene a riallacciare rapporto, non poteva farlo prima?”

