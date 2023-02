Walter Zenga, padre Andrea Zenga/ Migliorati i rapporti: “ci sentiamo costantemente”

Walter Zenga è il papà di Andrea Zenga, ma anche di altri quattro figli nati da differenti matrimoni. In che rapporti è l’ex concorrente del GF VIP? Durante l’esperienza di Andrea Zenga al GF VIP si è parlato a lungo del rapporto interrotto tra il ragazzo e il padre, il campione di calcio ed ex portiere della Nazionale Italiana di Calcio. Un rapporto che i due hanno ripreso una volta che Andrea è uscito dalla famosa porta rossa di Cinecittà. In realtà proprio l’ex portiere della Nazionale parlando del rapporto con il figlio ha messo: “in modo devastante. Però li capisco e dico questo: quando ci si separa non ci sono vincitori né vinti, al massimo si pareggia la sconfitta. Il mio lavoro mi ha portato in giro per il mondo. Non sempre ho potuto essere accanto a loro, ma ho preso un aereo per vederli ogni volta che ho potuto. Guardi il mio braccio: mi sono tatuato i nomi dei figli. Sì, ci siamo parlati a lungo e ci siamo visti”.

Non solo, l’ex campione di calcio dalle pagine del Corriere della Sera si è sbottonato parlando del padre Alfonso: “non ci siamo parlati per anni, troppe incomprensioni, troppa distanza. Io ho giocato agli Europei e ai Mondiali e lui non si è nemmeno fatto sentire. Poi lui si è ammalato. Io ero a Bucarest, mi sono precipitato a Milano. È stato allora, qualche giorno prima di morire, che mi ha detto “Ti voglio bene” per la prima volta”.

Walter Zenga e il rapporto con Andrea Zenga: “ora meglio”

Walter Zenga ha avuto un rapporto complicato con i primi figli Jacopo, Nicolò ed Andrea Zenga. Un rapporto sicuramente influenzato dal conflittuale rapporto vissuto con il padre Alfonso. “Mi ha consegnato una lettera. Leggendola, non credevo ai miei occhi: siamo stati lontani per una vita intera e in quelle righe, mentre si preparava a salutarmi per sempre, mi diceva che lui mi era sempre stato accanto, che aveva seguito passo dopo passo la mia carriera, che si era appuntato successi e critiche, che era fiero di me e che mi voleva bene. Ero distrutto” – ha raccontato il campione.

Anche con i figli le cose sono migliorate nel corso degli anni: “non è vero che non si parlano da anni e io lo posso testimoniare: al matrimonio di mio figlio, Jacopo, nel giugno 2019, sono stati almeno 40 minuti a parlare. Ero nel tavolino affianco al suo, cosa si siano detti non lo so, ma hanno dialogato. Quello che non sopporto, insomma, è questo can can che si è scatenato e se Andrea non si chiamasse Zenga di cognome non sarebbe mai approdato al Grande Fratello Vip”. Infine proprio sul rapporto con Andrea ha raccontato: “ora meglio. Il clamore ha messo ognuno di noi davanti ai suoi errori, ha fatto fare un esame di coscienza a tutti, lui compreso. C’è ancora tanta strada da fare, però ci sentiamo costantemente”.











