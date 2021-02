Walter Zenga, papà Andrea Zenga/ Nicolò attacca: “Viaggiare in prima, ma avere l’animo da terza classe…”

Continua la polemica a distanza tra Andrea Zenga e suo papà Walter dopo che i due si sono incontrati al Grande Fratello Vip 2021. A scendere in campo al fianco del fratello ci ha pensato Nicolò che ha voluto dire la sua come riportato da Golssip.it: “Viaggiare in prima, ma avere l’animo da terza classe e chi vuol capire capisca. Rivedendo a mente fredda il loro confronto in tv, vorrei dire che il primo cellulare è uscito nel 1973 e quelli funzionano anche se sei a Dubai, Madrid, in America o in Siria“. Sono parole dure a cui probabilmente faranno seguito riflessioni magari dei due diretti interessati.

Walter, papà Andrea Zenga: cosa è successo su Canale 5?

Ma cosa è successo su Canale 5 nella diatriba tra Andrea Zenga e il padre, l’ex portiere Walter? A punzecchiarlo era stato il ragazzo che aveva sottolineato: “Per me non c’è mai stato, mia madre e mio fratello mi sono stati vicino“. L’Uomo Ragno ha risposto: “Mi hai fatto venire a Roma da Dubai perché ho grande rispetto di te e di quello che provi. Sono convinto che quello che dici lo pensi, ma non ho mai avuto tanti insulti come quelli di oggi. Non voglio dire di certo che non ho colpe, ma mi prendo le mie responsabilità e tu devi prenderti le tue. Quando esci da qui io ti aspetto perché ci sono sempre stato. Ci incontreremo e parleremo da uomo a uomo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA