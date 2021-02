Walter Zenga querela Alda D’Eusanio?/ “Nessuno deve dire che non sono un padre degno”

Dopo l’incontro con il figlio Andrea nella casa del Grande Fratello Vip venerdì sera, Walter Zenga è stato ospite di Barbara D’Uso nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso”. L’ex portiere ha ovviamente parlato del rapporto con i suoi figli e ha visto le reazioni dei concorrenti del GF Vip dopo il suo incontro con il figlio Andrea. Durissimo il commento di Alda D’Eusanio, appena entrata nella casa: “Non mi è piaciuto. Lui pensava di essere dalla parte della ragione, non è venuto per Andrea, ma per replicare agli insulti social… Per un genitore, un figlio è sempre il suo bambino. Vuol dire che non lo consideri figlio e non lo hai mai fatto. La verità è che il problema è Walter, insensibile e disinteressato, non Andrea”, ha detto la giornalista senza troppi peli sulla lingua. L’ex portiere dell’Inter non ha apprezzato le parole della conduttrice: “Nessuno deve permettersi di dire che non sono un padre degno. Sono cose volgari. Quando usciranno dalla Casa del GF Vip risponderanno di queste dichiarazioni. Sfido chiunque a sentirsi dire cose da persone che non ho mai visto. Un conto esprimere un punto di vista, l’altro è giudicare senza conoscere. Delle persone si dovranno assumere le responsabilità di quello che hanno detto. Ho sessant’anni e so cosa vuol dire fare il padre, e essere un genitore”, ha ribattuto in modo deciso.

Walter Zenga commenta le parole di Alda D’Eusanio

Sui social, alcuni utenti hanno preso le difese di Walter Zenga: “In questo caso per quello che ha detto Alda sono d’accordo con Walter… Alda non ha figli non sa cosa vuol dire essere genitore . A volte figli portano rancore non riescono superare certe cose. Walter a sbagliato chiederà scusa ma in privato ha ragione”, è un messaggio apparso su Twitter. a “Live – Non è la d’Urso” Walter Zenga si è poi sottoposto alle cinque sfere, nella sfera centrale il primo figlio Jacopo: “Ho delle cose da rimproverarti, ma lo sa, potevamo vedere più partite insieme, però c’è da dire che non vuole portare uno juventino allo stadio a una partita dell’Inter”, ha detto il ragazzo. A sostegno del campione anche l’amico e collega Fulvio Collovati, che però ha voluto “sgridare” Zenga: “Io ti appoggio, ma l’immagine che hai dato al GF era quella di un duro al cospetto di un ragazzo fragile. Metti da parte l’orgoglio e il rancore. Puoi ancora recuperare, hai detto una frase che ti fa onore, ma ricordati che è un padre che deve fare un passo in più”.

Walter Zenga NERO a Live #noneladurso, contro le parole dette da Alda al #GFVip! pic.twitter.com/NzC8Mz5dB9 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) January 31, 2021





