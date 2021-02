Walter Zenga, Raluca Rebedea, Samira e Walter Jr/ “Una famiglia solida che…”

Oggi a Live Non è la d’Urso si parlerà ancora di Walter Zenga in relazione alla sua famiglia attuale e, quindi, a Raluca Rebedea e i figli Samira, nata nel 2009, e Walter Junior, nato nel 2012. La saga dei Zenga sembra essere diventata ormai una soap a puntate e se spesso il portierone si presenta nella casa del Grande Fratello Vip, anche Barbara d’Urso non si fa scappare l’occasione di averlo nel suo programma serale e anche questa sera si parleranno di loro e, in particolare, con un focus proprio su quella che sembra essere una famiglia perfetta come la stessa Raluca Rebedea, terza moglie di Walter Zenga, ha precisato più volte soprattutto parlando del suo ruolo di padre. La travel blogger e influencer non è entrata in questioni precedenti al suo arrivo nella vita del campione ma quello che ha voluto sottolineare è che sicuramente non si può dire di lui che non è un padre poco presente: “Mi sono permessa di intervenire e dire la mia visto che con i nostri piccoli è stato un papà presente e fastidioso visto che è iper presente e vuole partecipare in tutto”.

Raluca Rebedea, Samira e Walter Jr moglie e figli Walter Zenga

Walter Zenga continua ad essere protagonista in tv grazie alla questione tirata fuori da Andrea Zenga al Grande Fratello Vip 2020 e anche questa sera a Live Non è la d’Urso si parlerà di lui e della sua famiglia. Se domenica scorsa si è presentato in tv con la moglie Raluca Rebedea, questa sera farà lo stesso forse con i figli a seguito. Ma chi è Raluca Rebedea? Classe 1981, nata in Romania, l’influencer vive a Dubai con la sua famiglia ed è lì che lavora sui social come travel blogger. Lei e il portiere sono sposati ormai da oltre 14 anni tra alti e bassi, uno di questi arrivato anche sui social quando il portierone aveva annunciato l’addio alla moglie ‘che non riconosce più’ salvo poi tornare sui suoi passi e cancellare tutto.



