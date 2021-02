Walter Zenga: scontro con i figli Nicolò e Andrea al Grande Fratello Vip?/ Tutto può succedere…

Walter Zenga incontro di chiarimento con i figli Nicolò e Andrea al Grande Fratello Vip

Questa sera, venerdì 12 febbraio, Walter Zenga incontrerà i figli Nicolò e Andrea (nati dal matrimonio con Roberta Termali) nella casa del Grande Fratello Vip. Lo scorso 29 gennaio, l’ex portiere dell’Inter ha incontrato solo il figlio Andrea, che durante la permanenza nella casa di Cinecittà ha più volte fatto riferimento al difficile rapporto con il padre. “Mi hai fatto venire da Dubai, ho grande rispetto di te e di quello che pensi. Tu dici che non hai ricordi di infanzia, ma io ce li ho. Io mi prendo e mie responsabilità e ti dico solo una cosa, quando esci da qua, io ti aspetto perché io ci sono e ci sono sempre stato, ci incontriamo e parliamo da uomo a uomo”, ha detto in quell’occasione Zenga.

L’incontro è stato duramente commentato dal figlio Nicolò, che su Twitter ha scritto: “Viaggiare in prima… ma avere l’animo da terza classe. Chi vuole capire, capisca”.

Walter Zenga: una reunion con i figli che non potrebbe essere tutt’altro che pacifica…

Settimana scorsa Andrea Zenga ha ricevuto la visita del fratello Niccolò. In quell’occasione il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, ha suggerito al ragazzo di ritrovarsi con il padre: “Mi ha trasmesso questo messaggio, non in maniera esplicita. Lo apprezzerò molto e cercherò di trarre il meglio da questo suo assist”, ha detto il ragazzo sulle pagine del settimanale Chi. E così è stato, visto che questa sera Walter Zenga incontrerà entrambi i suoi figli. Cosa succederà? Sui social non è stata accolta con entusiasmo la notizia della reunion familiare: “Hanno scambiato il Grande Fratello per C’è posta per te” e “Stasera eliminate Zenga così la finiamo con questo siparietto e loro finalmente possono andare da un psicoterapeuta”, hanno scritto due utenti. E ancora: “In 14 anni aveva troppi impegni per tornare da Dubai in Italia per i figli e in un mese è già la seconda volta che lo fa. In tv. Assurdo”.

