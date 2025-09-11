Walter Zenga racconta il suo sogno di allenare l'Inter è svanito, ora vive il presente e la sua avventura in televisione come commentatore di Sky

In vista del big match tra Juventus e Inter, l’Uomo Ragno, grande ex e tifoso nerazzurro e portiere della Nazionale ha rilasciato un’intervista nella quale ha ricordato alcuni passaggi della sua carriera da calciatore, allenatore, e ora commentatore televisivo grazie all’opportunità offertagli da Sky. Walter Zenga racconta poi il sogno di allenare la sua squadra del cuore che ha coltivato per moltissimi anni della sua carriera ma che ora ha abbandonato per viversi di più il presente e le opportunità lavorative e di vita che gli si pongono davanti.

Sulla gara di sabato Walter Zenga non ha voluto fare un pronostico ma ha voluto ricordare l’emozione nel giocare partite di questo livello, in particolare due, il primo giocato nella sua carriera durante una partita di Coppa Italia nel quale era riuscito a parare un rigore a Paolo Rossi ma non ad evitare la sconfitta e uno a San Siro finito 1-1 nel quale parò un rigore al grande Platini. Anche sui due tecnici non si è voluto esporre per non dare soluzioni a problemi che da esterno non può conoscere fino in fondo, cosa che negli anni da allenatore ha sempre odiato.

Walter Zenga racconta le sue avventure in panchina e il presente da commentatore

Walter Zenga racconta di aver abbandonato momentaneamente la vita sportiva e di dare il 100% nella sua avventura televisiva a cui non ha mai rinunciato dopo la fine della sua carriera da calciatore e che è stata la sua opportunità per continuare a sentirsi vivo e rimanere nel mondo in cui è cresciuto per tutta la sua vita, quello del calcio. Nonostante questo sia il suo presente però l’ex portiere non nasconde che il suo più grande amore rimane fare l’allenatore che nonostante sia stressante porta un’adrenalina e una gratificazione più grande di tutto il resto, anche più della vita da calciatore.

Le esperienze sulle panchina per Walter Zenga però non sono state sempre positive come ricorda lui stesso con il periodo a Siracusa dove il ricordo rimane uno dei peggiori per colpa del presidente e del mancato pagamento dello stipendio per diversi mesi, o a Palermo dove è stato attaccato dai suoi vecchi tifosi catanesi per essere passato dalla panchina rossoblù a quella rosanero. Molto positive invece sono state quelle in Arabia Saudita ed Emirati Arabi che per l’Uomo Ragno non devono essere considerate delle bolle ma delle realtà importanti e in continua crescita.