Walter Zenga, video con la figlia Samira/ Risponde così alle polemiche su Andrea?

La piccola scappatina in Italia, tra Roma e Milano, si è conclusa forse con l’intervista rilasciata a Barbara d’Urso dopo il suo incontro con il figlio Andrea, e adesso Walter Zenga prova a tornare protagonista e, soprattutto, mostrare l’altro volto, quello privato, che non molti conoscono. In questi giorni su di lui è stato buttato davvero tanto fango, in parte lui stesso ha ammesso di avere colpe al 50% in questa storia, ma è vero anche che sui social è stato preso di mira ma nessuno sa davvero quello che è successo e dove sta la verità. Fatto sta che Walter Zenga prova a rispondere, indirettamente, alle accuse di “essere un cattivo padre”, mostrandosi con la piccola Samira in un tenero video di cui, però, la bambina non sembra essere molto contenta a prova della riservatezza che ha sempre contraddistinto la sua famiglia, almeno questa di stanza a Dubai.

Walter Zenga, video con la figlia Samira per rispondere alle polemiche su Andrea e il suo essere padre?

Tra i tanti commenti positivi sul campione che è stato e sul padre splendido che è Samira e Pico, c’è anche quello dello scrittore Roberto Re che ha voluto rimarcare subito il suo valore scrivendo: “Se la molta gente prima di parlare vedesse il papà straordinario che sei con Samira e Pico, magari ci penserebbe due volte prima di sparare giudizi gratuiti…”. In molti confermano quindi che Walter Zenga è un ottimo padre o, almeno, lo è con i suoi bambini più piccoli e forse perché il momento storico della sua vita è diverso rispetto a quando ha avuto Andrea e Nicolò e questo non ha aiutato nel rapporto con i due che adesso lo accusano di non essere stato presente.

Ecco il video del momento:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Walter Zenga (@walterzenga_official)





