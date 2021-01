Walter Zenga vs ex moglie Roberta Termali/ “Ha scritto un messaggio, non ho risposto”

Walter Zenga ospite a Live Non è la D’Urso lancia un attacco alla ex moglie Roberta Termali. L’ex campione di calcio, oggi allenatore, è tornato sotto i riflettori da quando il figlio Andrea Zenga è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 parlando proprio dell’assenza di un rapporto col padre. In studio da Barbara D’Urso Zenga però punta il dito contro la ex moglie Roberta Termali: “è’ bello parlare tramite i social e i giornali, come mai non si parla direttamente?”. Non solo, Zenga a sorpresa rivela “stamattina ho ricevuto un bel messaggio da parte di Roberta, ma non le ho risposto perchè è troppo facile mandare un messaggio alla domenica mattina sapendo che vengo da te. Come mai non mi hai mandato un messaggio prima di dire queste cose ai giornali o di rilasciare interviste?”. La D’Urso allora domanda sul contenuto del messaggio con il campione che replica: “era un messaggio conciliante in cui diceva vieni ad Osimo e ne parliamo”.

Walter Zenga contro ex moglie Roberta Termali

Walter Zenga, conosciuto dai grandi appassionati di calcio e dell’Inter come l’uomo ragno, ha deciso di rispondere alle domande di Barbara D’Urso e di confrontarsi con le cinque sfere. L’ex portiere dell’Inter parlando proprio della ex moglie Roberta Termali sottolinea il suo disinteresse ad un confronto con lei. “Dopo 24 non ce ne è da parlare, le cose sono chiaramente senza problemi” – precisa il campione – “io voglio cercare di parlare con i miei figli in maniera tranquilla da uomo a uomo, io nella mia vita ho avuto le mie problematiche e non le ho mai messe in piazza e mi stupisco del fatto che ci sono ancora delle battute che si fanno come quella del tipo ’24 anni che non ci parlo’”. Una posizione chiara e precisa quella del campione che ci è rimasto molto male per le parole rilasciate dalla ex moglie Roberta Termali sui social e giornali. Una scelta non condivisa, anzi da cui si distacca completamente.



