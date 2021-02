Walter Zenga Vs il figlio Andrea, dichiarazioni shock/ “Non ha detto la verità”

Anche nel corso della 37esima puntata del Grande Fratello Vip 5 si torna a parlare dell’argomento Zenga. Dopo l’incontro con suo figlio Andrea in Casa, Walter Zenga ha rilasciato dichiarazioni in Tv ma anche sui giornali e ha rivelato dettagli di cui Andrea non è chiaramente a conoscenza. L’allenatore si è reso protagonista di dichiarazioni che potrebbero influenzare, in modo positivo o negativo, il rapporto futuro con i suoi figli e questa sera Alfonso Signorini è pronto ad aggiornare Andrea sul loro contenuto. Ma cosa ha detto di recente Walter Zenga di importante su suo figlio? Molto, in particolare ha ammesso: “Andrea sa di non aver detto la verità. Non sono 14 anni che non ci vediamo. Ma dal maggio 2019 al matrimonio del fratello Jacopo. Quel giorno, e ho i testimoni, io ho cercato in ogni modo un contatto con lui”.

Andrea Zenga scopre le parole di suo padre Walter: come reagirà?

Non è tutto, Walter Zenga ha sottolineato come anche i suoi figli siano stati assenti con lui: “Il genitore deve fare il passo più importante, è vero, ma i figli, soprattutto se grandi, possono fare una telefonata”, ha precisato l’allenatore. Per poi ribadire che: “Quello che non è mai stato cercato, semmai, sono stato io. Ma sono i miei figli, li rispetto, sono sangue del mio sangue”. Parole importanti, di gran peso, che Andrea ascolterà questa sera in diretta su Canale 5. Come reagirà?



