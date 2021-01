WALTER ZENGA VS SFERE/ L’accusa: “Al Gf non per Andrea, ma per rispondere ai social”

C’è anche Walter Zenga, tra gli ospiti della nuova puntata di Live – Non è la D’Urso, il programma della domenica sera di Canale 5 con protagonisti i personaggi che maggiormente si sono distinti durante questa settimana televisiva. Uno di essi è proprio Walter Zenga, che – soltanto venerdì scorso – abbiamo visto entrare nella Casa del Grande Fratello Vip per incontrare suo figlio Andrea, con cui – purtroppo – non ha mai avuto un buon rapporto. È stato lo stesso Andrea a raccontare i ‘retroscena’ della loro relazione, da sempre per nulla distesa e caratterizzata dal dolore del figlio per via delle continue assenze di Walter. Quest’ultimo, infatti, è costretto dal suo lavoro a lunghe trasferte all’estero, e al momento si trova a Dubai, da dove dichiara di aver preso l’aereo apposta per vedere il ragazzo. “Lui non c’è mai stato, ci sono stati mia madre e mio fratello per me”, ha ammesso Andrea nella puntata del 5 gennaio del Gf. A seguito di ciò, papà Walter è stato travolto da una valanga di insulti sul web che peraltro sono aumentati dopo la sua apparizione in tv. Questo nonostante l’invito fatto al figlio: “Non voglio dire che io non ho colpe, io mi prendo le mie responsabilità, e tu le tue. Quando esci da qua, io ti aspetto perché ci sono sempre stato. Ci vediamo dove vuoi tu. Ci incontriamo e parliamo da uomo a uomo”.

L’incontro tra Walter Zenga e suo figlio Andrea

Davanti alle telecamere, Walter Zenga e suo figlio Andrea intrattengono un dialogo accorato come mai avevano fatto prima d’ora. Questo, almeno, è quanto sostiene Zenga senior, che rimprovera al giovane di non avergli mai mandato neanche un messaggio. Ma il passato è passato, e Walter gli propone di andare avanti, provando finalmente a ricostruire un rapporto. Glissa, invece, quando Andrea tira in ballo suo fratello Nicolò, asserendo di non voler parlare di altre persone in quel momento non presenti. Ma Andrea glielo fa pesare: “Noi avremo apprezzato un papà che si interessa di noi”.

Walter Zenga assicura: “Avrei fatto io il primo passo…”

“Se non fossi venuto qui, tu l’avresti fatto il primo passo?” è la domanda rivolta da Andrea a suo padre Walter Zenga. Il quale sostiene: “Assolutamente sì, ci sono cose che non sai”. Nonostante le sue scuse implicite, il comportamento di Walter Zenga non convince ancora i suoi detrattori sui social e nemmeno Alda D’Eusanio, che pubblicamente lo accusa: “Non mi è piaciuto. Lui pensava di essere dalla parte della ragione, non è venuto per Andrea, ma per replicare agli insulti social”. Di fatto, durante l’incontro, l’allenatore ha detto: “Ho ricevuto più insulti adesso che durante i derby”. Ma questo – precisiamo – non vuol dire che non sia comunque interessato a rappacificarsi con il figlio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA