Dietro un grande sorriso, fin troppo spesso – ingiustamente – c’è una grande sofferenza; Paola Caruso è stata spesso protagonista di racconti toccanti riguardanti la sua vita. Non è stato facile per lei accettare l’idea di avere una madre biologica, diversa dalla donna che l’ha cresciuta e che per 30 anni ha chiamato mamma. Con la prima ha ritrovato il rapporto ma, come dichiarato in diverse occasioni, per lei il valore degli ideali impartiti, dell’affetto ricevuto per anni, valgono più di un test del Dna. “E’ la mia vera mamma”, affermava a Verissimo e non c’è replica o giudizio che tenga.

Chi è Gianmarco, compagno Paola Caruso/ Matrimonio in programma a luglio 2025

Wanda, la mamma adottiva di Paola Caruso, non l’ha cresciuta ‘come’ una figlia; emerge dai tanti racconti dell’ex volto di Avanti un altro proprio quanto l’amore ricevuto vale al pari di un rapporto sanguigno, senza intercessioni o paragoni. Davanti ad un sentimento così, la biologia è secondaria: “La vera mamma non può che essere una, Wanda”.

Imma Meleca, chi è la mamma biologica di Paola Caruso/ “All’inizio c’era rabbia, poi l’ho perdonata…”

Wanda, il calvario della malattia della mamma adottiva di Paola Caruso: “Sono felice di starle accanto…”

Fianco a fianco hanno affrontato il percorso della vita e ora c’è un rovesciamento dei ruoli; Paola Caruso ora vive con la mamma adottiva, Wanda, per accudirla e sostenerla nel corso del terribile calvario della malattia. La donna è infatti affetta da Alzheimer, una malattia dolorosa che l’ha colpita da anni ma che solo di recente la conduttrice ha avuto la forza di raccontare al pubblico.

“Purtroppo non sta bene, vive con me e con mio figlio, sono la mia famiglia. E’ ad uno stadio avanzato, non ne ho mai parlato in questi anni perchè non l’avevo accettato nemmeno io forse…”. Questo il racconto di Paola Caruso a Verissimo alcuni mesi fa, proprio a proposito della terribile malattia della mamma adottiva Wanda, dove aggiunse: “…Ci sono delle situazioni che la gente non ha neanche idea; ma sono felice di starle accanto, perchè è la mia famiglia di cui vado fiera”

Paola Caruso, chi è: "Ho sofferto l'operazione di mio figlio Michele"/ "Sono finita in un altro mondo"