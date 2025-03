Chi è la mamma adottiva di Paola Caruso

Nel corso della sua vita la nota showgirl e attrice Paola Caruso si è ritrovata a fare i conti con un’esistenza non priva di difficoltà, in particolare per via della situazione vissuta con i genitori, in dubbio fino al 2019. Solo in quell’anno Paola Caruso è riuscita a scoprire chi fosse la vera madre biologica, dopo essere stata cresciuta da Wanda, sua madre adottiva. “L’ho conosciuta, mi ha fatto piacere ma allo stesso tempo dico: dove sei stata per trentacinque anni puoi continuare a stare. La mia vera mamma è una, Wanda” aveva tuonato Paola Caruso in una intervista concessa tra le colonne di Dipiù.

Una questione intorno alla quale Paola Caruso ha sempre mostrato grande tranquillità e idee chiare, un discorso che vale anche per il papà biologico della showgirl, che ha svelato: “So che quello biologico mi ha generato, ma non me ne frega niente”.

Paola Caruso, chi è la mamma adottiva e la malattia

Qualche tempo fa, in una intervista concessa a Verissimo di Silvia Toffanin, Paola Caruso aveva colto l’occasione per parlare della mamma adottiva Wanda, riguardo alla quale ha confidato come la donna stia facendo i conti con la malattia che ha ormai preso il sopravvento. “Mia madre ha l’Alzheimer. Non l’ho mai detto forse perché non l’avevo accettato io stessa” ha raccontato Paola Caruso riguardo alla mamma.

Inoltre, sempre parlando a Verissimo su Canale Cinque, Paola Caruso, aggiornando i telespettatori, aveva svelato come la malattia della madre Paola Caruso fosse ormai in stato avanzato, questione che ovviamente spinge la nota showgirl a stare sempre molto vicina alla madre adottiva Wanda. Riguardo alla mamma biologica, la conduttrice ha invece confessato di aver tentato di riavvicinarsi a lei: “Ho provato a costruire un rapporto con lei, a conoscerla, non è facile dopo 35 anni” le parole di Paola Caruso sulla mamma.