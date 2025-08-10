Wanda Ferragamo, chi era la moglie di Salvatore: ha preso in mano l'azienda di famiglia a 39 anni e l'ha resa una griffe globale che...

WANDA FERRAGAMO, STORIA DI UN’IMPRENDITRICE “ILLUMINATA” E…

Wanda Ferragamo, chi è e cosa sappiamo della carriera e la vita privata dell’imprenditrice scomparsa sette anni fa e che questa sera sarà ricordata nel corso della nuova puntata di “illuminate” in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20.10? La docu-serie prodotta da Anele assieme a Rai Cultura e che si dedica a raccontare le storie di vita, come anche il privato, delle grandi donne italiane del secolo scorso, accenderà stavolta i riflettori sulla lungimirante e straordinaria moglie dell’indimenticato Salvatore Ferragamo, interpretata da Anna Valle in un docu-film che si sofferma soprattutto sulla sua capacità di portare avanti l’impresa di famiglia e renderla tra i principali brand tricolori nel mondo ma anche di tenere saldi i legami con i figli da matriarca rigorosa ma allo stesso tempo gentile. E, in attesa di assistere al ritratto di Wanda Ferragamo a “Illuminate”, raccontiamo qualcosa di lei anche attraverso una delle poche interviste mai concesse.

Classe 1921 e originaria di Bonito col cognome di Miletti, in provincia di Avellino, Wanda Ferragamo è stata praticamente per gran parte del Dopoguerra e in pratica fino ai giorni nostri la guida e il volto della Ferragamo Spa: la donna, infatti, si è spenta nel 2018 a Fiesole all’età di 97 anni e dopo aver costruito quell’impero ereditato da suo marito Salvatore, visionario stilista e imprenditore scomparso nel lontano 1960: la coppia si era sposata nel 1940 quando Wanda Ferragamo era ancora diciottenne e durante il loro matrimonio sono nati sei figli, ovvero Fiamma, Ferruccio, Giovanna, Fulvia, Leonardo e Massimo. Come accennato, il ‘turning point’ sarà appunto la perdita del compagno che portò l’allora 39enne a prendere in mano le redini dell’azienda che, da eccellenza nel settore calzaturiero (Salvatore è ricordato pure come lo stilista delle ‘calzature delle star hollywoodiane’), diventò un marchio del lusso nel settore del prêt-à-porter.

LADY FERRAGAMO, “AL FUNERALE DI MIO MARITO GLI OPERAI MI ABBRACCIARONO E…”

Insomma, attraverso il docu-film in cui la donna prende le fattezze di Anna Valle emerge la figura di una madre non solo coraggiosa per il peso di una responsabilità che ha portato avanti per quasi sessant’anni, ma pure una personalità lungimirante che ha fatto diventare quello dei Ferragamo uno dei marchi più noti e prestigiosi a livello globale. Il segreto del successo di questo brand? La famiglia: “Non ho mai fatto differenze tra i miei sei figli. Tutto è stato sempre diviso in parti uguali” si legge da una delle poche interviste di Lady Ferragamo, riportate dal magazine ‘d’ e in cui si parla del suo “sforzo titanico” di tenere assieme proprio quei legami di sangue. A testimonianza di ciò, possiamo ricordare una toccante lettera durante i suoi funerali da uno dei figli e che era stata redatta molti anni prima dalla donna.

“Firenze, anche a te devo il mio ultimo saluto. Sono venuta qui, sposa a 18 anni, e ho imparato ad amarti e ad apprezzarti a poco a poco” si legge nella lettera di Wanda Ferragamo, rivelata nel giorno del suo commiato e in cui l’imprenditrice campana ma adottata dalla Toscana elogia la bellezza dell’arte ma pure l’eredità storica delle tradizioni “tradizioni di umanesimo e di civiltà” che ispirarono per primo suo marito Salvatore. Insignita pure dell’Ordine al Merito della Repubblica, dall’allora Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, per i prestigiosi traguardi conseguiti non solo a livello di impresa ma proprio nel mondo dell’arte, e Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana su iniziativa di uno dei suoi successore, Carlo Azeglio Ciampi, emerge anche un’immagine molto austera e commovente di Wanda Ferragamo quando parla del proprio privato: “Mondanità? Al contrario. Mai stata mondana, mai viaggiato molto. Come facevo con sei figli?” riporta sempre ‘d’, ricordando che al funerale di Salvatore gli operai della fabbrica la abbracciarono dicendo: ‘Non si preoccupi signora, l’aiuteremo noi’…”.