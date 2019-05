Wanda Ferro accusata da Eliana Michelazzo/ “Anche lei mente su Mark Caltagirone!”

Eliana Michelazzo contro Wanda Ferro a Live – Non è la D’Urso: l’onorevole di Fratelli d’Italia citata dall’ex agente di Pamela Prati a proposito del fantomatico matrimonio con l’inesistente, in tutti i sensi, Mark Caltagirone. Come vi abbiamo raccontato, attraverso una nota ufficiale, l’esponente di Centrodestra diverso tempo fa ha smentito di aver contratto matrimonio con Caltagirone: «Tengo a precisare che non sono mai stata sposata con alcuno, come si può facilmente verificare, e che non ho mai conosciuto personalmente Marco Caltagirone», precisando che era legato a lui unicamente attraverso «alcuni scambi di battute scherzose su Facebook risalenti ad alcuni anni fa». Ma Eliana Michelazzo non è d’accordo, anzi: ha affermato questa sera che l’onorevole avrebbe addirittura fatto una foto con Sebastian Caltagirone, il finto figlio di Pamela Prati e Mark.

ELIANA MICHELAZZO VS WANDA FERRO

Ecco le parole della Michelazzo: «Pamela Prati aveva le chiavi dell’account di Mark? Questo posso dire che non è vero, smentisco la Perricciolo: Caltagirone esisteva già da anni. Io sapevo che era un ex di mia suocera, che poi si è messo con Wanda Ferro: lei ha detto di non aver fatto nulla, ma non è la verità. La Ferro ha la foto con il bambino che hanno chiamato Sebastian». Barbara D’Urso è sbigottita, ma la Michelazzo rilancia: «L’ho vista dal cellulare della Perricciolo: tre anni fa questo bambino ha fatto una fotografia in un aeroporto o da qualche parte con Wanda Ferro. Invece di negare, lei dovrebbe dire la verità: lei è un’altra che mente». Arriverà una replica dell’esponente di Fratelli d’Italia? Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni…

© RIPRODUZIONE RISERVATA