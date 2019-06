Wanda Ferro doveva sposare Mark Caltagirone/ “Pronta al matrimonio come Pamela Prati”

Wanda Ferro come Pamela Prati: anche la deputata di Fratelli d’Italia doveva sposare Mark Caltagirone. Il retroscena è stato svelato da Dagospia, secondo cui dietro questa vicenda ci sono ancora le agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Il matrimonio ovviamente non è stato celebrato, visto che lo sposo non esiste, ma era previsto. E dunque si aggiunge questo tassello nella complessa vicenda: conferma infatti il metodo usato dalle due agenti. Alessia Bausone, del Pd di Catanzaro, ha confermato la circostanza al sito di Roberto D’Agostino: «Nella vulgata della “Catanzaro bene” tutti o quasi sono a conoscenza del fatto che lei nel 2016 avrebbe dovuto sposarsi con Caltagirone». Lei stessa ha poi difeso la parlamentare «per lo shitstorming politico dei profili Fake della famiglia allargata Caltagirone-Coppi che voleva inficiarle la campagna elettorale e di conseguenza l’elezione al Parlamento nei primi mesi dello scorso anno». E lo scorso 10 aprile si era esposta per ribadire l’inesistenza di Mark Caltagirone. Stavolta però aggiunge dettagli.

WANDA FERRO E IL FINTO MATRIMONIO CON MARK CALTAGIRONE

Alessia Bausone ha raccontato a Giuseppe Candela per Dagospia che Wanda Nara nel maggio 2016 fu scortata a Roma all’hotel The Duke da Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo per incontrarsi con un noto stilista a cui avrebbe dovuto chiederle di farle l’abito da sposa. «Gli disse che si doveva sposare in Toscana e che non essendo più una ragazzina avrebbe preferito una cerimonia molto intima». Vi ricorda qualcosa? Il canovaccio è molto simile al (mancato) matrimonio di Pamela Prati. Una spiegazione ora sarebbe il minimo per l’esponente calabrese del Pd: «È documentato che la Ferro passò con le due agenti Aicos l’estate del 2016». E in effetti sugli account social delle dirette interessate ci sono diverse foto insieme risalenti proprio a quel periodo. E pensare che Eliana Michelazzo a Live-Non è la d’Urso ha tirato in ballo proprio Wanda Ferro, deputata di Fratelli d’Italia. «Wanda Ferro invece di negare dovrebbe dire la verità, è un’altra che mente», aveva detto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Anche Wanda Ferro però dovrebbe fare chiarezza, visto che il 5 aprile 2019 a Dagospia smentiva le nozze con Mark Caltagirone, ma fornendo particolari che non combaciano con le versioni emerse.

WANDA FERRO COME PAMELA PRATI NEL CASO MARK CALTAGIRONE?

«Tengo a precisare che non sono mai stata sposata con alcuno, come si può facilmente verificare, e che non ho mai conosciuto personalmente Marco Caltagirone, al quale mi legano esclusivamente alcuni scambi di battute scherzose su Facebook risalenti ad alcuni anni fa». Ma deve esserci stato qualcosa di più di qualche battuta scherzosa se Wanda Ferro ha cominciato organizzare il matrimonio, sempre che sia vero. A tal proposito Eliana Michelazzo in una diretta Instagram ha fornito qualche elemento. Rivolgendosi a Pamela Perricciolo ha dichiarato: «Ora cerchi di difendere Wanda Ferro, pensi ti faccia lavorare? Eh no, perché Wanda Ferro è venuta a Roma, è stata con noi e ha parlato di Marco. Ha parlato davanti a uno stilista dell’abito del matrimonio, anche lei si doveva sposare. Anche lei ha visto il bambino, mi hai fatto vedere la fotografia insieme». C’è infatti la foto di Wanda Ferro con il finto Sebastian Caltagirone alla stazione Termini di Roma, mostrata dal Fatto Quotidiano. «Sono stata chiamata in causa in una storia che tutti hanno compreso essere un coacervo di falsità e menzogne», aveva dichiarato la parlamentare annunciando di aver affidato la questione ai suoi legali.



