WANDA FISHER VS NOVELLA 2000/ “Io 71 anni? Fuori di testa!”, d’Urso “notizia choc”

Nei giorni scorsi Wanda Fisher si era scagliata contro il settimanale Novella 2000, reo di averle dato 71 anni in un articolo pubblicato sulla rivista di gossip. Oggi, a Pomeriggio 5, la sosia di Ivana Spagna ha subito esordito: “Io 71 anni? Ma sono fuori di testa! E’ tutto sbagliato quello che scrivono”, ha commentato. Sempre in riferimento all’età, ha finalmente spiegato: “Io sono del 1957, non ho 57 anni ma 62!”. Notizia che ha lasciato interdetta la stessa padrona di casa che ha commentato: “E’ una notizia choc, Wanda Fisher ha la mia età! Anzi più giovane di me perchè è nata ad ottobre! Novella 2000 vergognati, non ha 71 anni! “, ha commentato in tono ironico, “abbiamo la stessa età ma secondo me li porta meglio Wanda!”. Rogert Garth ha provato a stuzzicarla ulteriormente sul piano musicale e sul suo passato ma è il suo fisico smagliante a farla da padrona, al punto da collezionare anche il commento di Christian Fregoni, campione e bagnino sexy di Caduta Libera: “Gli anni li porta molto bene, non l’avrei mai detto!”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

WANDA FISHER FIDANZATA?

Torna Wanda Fisher a Pomeriggio 5, nell’ultima puntata della settimana. La cantante e sosia di Ivana Spagna, proprio alla trasmissione pomeridiana di Canale 5 aveva raccontato lo scorso gennaio a Barbara d’Urso di essersi fidanzata. “Prima avevo il personal trainer di 30 anni, ora ne ho un altro. Il mio attuale fidanzato ha 36 anni e fa il bodyguard nelle feste private, ci siamo conosciuti in palestra… però ne ho anche un altro”, aveva spiegato, lasciando tutti perplessi. Il fortunato compagno della Fisher si chiama Luciano Bellavita ed al magazine Pomeriggio Cinque Wanda aveva aggiunto: “E’ una continua scoperta, abbiamo molto in comune. Il suo modo di porsi è tra le cose che mi hanno affascinato”. Una storia iniziata in punta di piedi e che però sembrava destinata a trasformarsi in qualcosa di decisamente più serio. Nonostante la differenza d’età tra i due, lei aveva commentato: “non mi sento assolutamente l’età che ho perché sono sempre piena di cose da fare”. La Fisher aveva rivelato persino di avere un altro pretendente ma di aver scelto Luciano.

WANDA FISHER OGGI OSPITE A POMERIGGIO 5

Pochi mesi dopo la rivelazione di Wanda Fisher, sempre a Pomeriggio 5 si era tornati ad indagare sulla sua situazione sentimentale. A marzo scorso, tra lei e Luciano si era inserito anche Edoardo. Nel frattempo un amico aveva rivelato di essere stato contattato dalla sosia di Ivana Spagna per procurarle un uomo giovane e muscoloso che fingesse di essere il suo fidanzato per un servizio fotografico. Quest’ultimo però si sarebbe tirato indietro all’ultimo minuto per timidezza, fingendo di aver avuto un incidente. Le sue precedenti relazioni, dunque, erano solo un bluff? In quell’occasione però la Fisher aveva smentito l’amico Marcello fornendo un’altra curiosa versione dei fatti: “Gli ho chiesto un ragazzo per le foto perché volevo fare ingelosire il mio fidanzato. Adesso però basta, ho chiuso con i fidanzati!”. La sua ospitata di oggi a Pomeriggio 5 potrebbe ribaltare nuovamente la situazione? Restiamo in attesa di possibili aggiornamenti sulla sua situazione sentimentale.



