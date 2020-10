Wanda Fisher: “Francesco Mango attratto da me”/ “Ci ha provato con Viola di fianco”

Nello studio di Pomeriggio 5 si torna a parlare di Francesco Mango, il fidanzato di Viola Valentino che l’avrebbe tradita in più occasioni. In studio è tornata Wanda Fisher che proprio da Barbara D’Urso, pochi giorni fa, ha annunciato di essere stata palesemente corteggiata da Mango. Oggi la cantante è tornata nel salotto di Canale 5 non solo per confermare questa dichiarazione ma anche per corredarla di tutti i dettagli. Così inizia: “Francesco Mango voleva fare delle foto con me e finire sui giornali perché ha una grande fame di popolarità.” Poi sbotta: “Poi racconta delle grandi palle! Vi siete resi conto di quello che dice e quello che non dice? Quando tu gli fai una domanda lui non ha subito una risposta, si attacca ai vetri!” Il riferimento è a quanto detto proprio da Mango dalla D’Urso sulla Fisher.

Wanda Fisher confessa: “Francesco Mango ci ha provato con la Valentino di fianco!”

Ospite qualche giorno da a Domenica Live, Francesco Mango ha negato qualsiasi coinvolgimento con Wanda Fisher, dichiarando che al massimo ci avrebbe poi provato con Ivana Spagna, ma non con lei. Oggi la Fisher però dà tutt’altra versione dei fatti: “Ci ha provato con me con i messaggini, perché voleva incontrarsi con me. Non posso dirti se mi voleva baciare ma tutta la sera è stato con me e aveva Viola Valentino vicino, alla sua destra! Ma lui è stato con me.” Barbara D’Urso allora incalza, chiedendole: “Francesco era attratto da te fisicamente e sessualmente?”, lei risponde decisa “Si, è tutto vero!”



