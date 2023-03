Wanda, mamma adottiva di Paola Caruso/ “Non l’ho mai detto, non lo avevo accettato…”

Chi è Wanda?

Wanda è la madre adottiva della showgirl ed ex Bonas di “Avanti un altro” Paola Caruso ed ha 81 anni. Wanda e il marito avevano adottato Paola quando era molto piccola e lei non aveva mai saputo che i due non erano i suoi genitori biologici. Durante la sua partecipazione all’Isola dei famosi, Paola aveva raccontato che mamma Wanda e il papà avevano paura di poterla perdere e così ha scoperto di essere stata adottata solo all’età di tredici anni: “Ho avuto i genitori perfetti, io non avrei voluto avere una madre e un padre differenti. Loro hanno sempre avuto paura di dirmelo, forse per paura di perdere la cosa più cara che hanno, che sono io. L’ho scoperto che avevo tredici anni. Mi hanno salvato la vita”.

Da molti anni, Wanda vive insieme alla figlia Paola e al nipotino Michele, per la showgirl non è sempre stato facile e in passato aveva dichiarato: “Sono anni che divento pazza per far quadrare i conti, arrivare a fine mese, mantenere me, mio figlio, mia madre Wanda, l’unica mia vera madre”. La Caruso ci ha tenuto a specificare che Wanda è per lei “l’unica vera madre”, perché dopo aver conosciuto la sua madre biologica, ha capito ancora di più il valore e il grande amore di mamma Wanda.

La malattia di Wanda e la sua reazione quando Paola Caruso conobbe la madre biologica

Come molti di voi ricorderanno, Paola Caruso nel 2019 aveva scoperto chi fosse la sua vera madre nello studio di Live non è la D’Urso: Imma. Incontrare la madre biologica per la showgirl all’inizio era stato bello ma la madre adottiva Wanda si era molto preoccupata. A Diva e Donna, Wanda aveva dichiarato: “Quando è successo per me è stato un fulmine. Ma ora sto bene, Paola mi ha rassicurata. Non pensavo si sarebbe fatta viva ma io sarò sempre la sua mamma”.

Poco tempo dopo Paola aveva scoperto che Imma, la madre biologica, sapeva già che lei fosse sua figlia e lo aveva fatto solo per soldi. Attualmente Paola e Wanda stanno vivendo dei momenti difficili, a Verissimo la showgirl ha raccontato che la mamma Wanda soffre di Alzheimer e che spesso i social la criticano senza conoscere i fatti: “Mia mamma ha l’Alzheimer ed è anche in uno stadio avanzato. Non l’ho mai detto forse perché non l’avevo accettato io stessa. A volte quando pubblico delle foto di mia mamma mi attaccano, dicono ‘potevi vestirla meglio, potevi portarla dal parrucchiere’, ma mia mamma è una persona che non sta bene, non è una persona con una vita normale. Ci sono delle situazioni di cui le persone non hanno idea“.

